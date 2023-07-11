مكلارين تشرح سبب وضع نوريس على إطارات هارد في سباق بريطانيا

بعد خروج سيارة الأمان التي تسبب بها توقف سيارة هاس التي يقودها كيفن ماغنوسن، دخلت سيارات المقدمة إلى منصات الصيانة لاستغلال ذلك.

قبل ذلك، كان نوريس بالمركز الثاني بفارق 9 ثوانٍ خلف متصدر السباق ماكس فيرستابن، وشعرت مكلارين أنه ربما من الأكثر أماناً وضع سائقها البريطاني على إطارات هارد بدلاً من المخاطرة الإضافية مع إطارات سوفت.

لكن حين تم تطبيق نظام سيارة الأمان الافتراضية ومن ثم الانتقال إلى سيارة الأمان، ظهرت إمكانية أمام نوريس لمنافسة فيرستابن، لكن ذلك كان يتطلب منه المزيد من الضغط عند استئناف السباق، لذا كان من المنطقي أن يفكر الفريق بإطارات سوفت.

لكن وعند دخول سيارة الأمان كان نوريس قد أصبح في منصة الصيانة بالفعل، وكان الفريق قد جهّز إطارات هارد كما كان مقرراً في السابق، وبات من الصعب على الميكانيكيين إعادتها وجلب إطارات سوفت دون المجازفة بإضاعة الكثير من الوقت.

حيث قال أندريا ستيلا مدير الفريق: "خلال فترة سيارة الأمان الافتراضية كنا نريد الانتقال إلى إطارات هارد لأنه لم تكن هناك مشكلة في تحميتها (خلال فترة سيارة الأمان الافتراضية)".

وأكمل: "لكن من ثم دخلت سيارة الأمان الاعتيادية أثناء دخول سيارتنا إلى منصة الصيانة، لكن كل شيء كان جاهزاً مع إطارات هارد. التبديل في الدقيقة الأخيرة إلى إطارات سوفت كان بمثابة مشكلة صعبة التنفيذ".

التحدي الذي واجه نوريس يتمحور حول وجوده على إطارات أبطأ مقارنة بمنافسه لويس هاميلتون خلفه على إطارات سوفت.

"لو اتخذنا قرار تبديل هارد بـ سوفت من قبل الميكانيكيين فذلك يعني أنهم سيضطرون لأخذ تلك الإطارات بشكل سريع من المرآب، إزالة البطانيات الحرارية وجلبها إلى منصة الصيانة. وذلك سيعني مزيداً من التشويش وقد يؤخر وقفة الصيانة" أضاف ستيلا.

وبينما كان الفريق يدرك وجود فارق الأداء بين نوعيتي الإطارات، لكن الطبيعة السريعة لحلبة سيلفرستون كانت تعني أن ذلك الفارق ليس كبيراً.

وقد نجح نوريس بالفعل بصدّ هجمات هاميلتون والاحتفاظ بمركزه لينهي السباق ثانياً خلف فيرستابن.