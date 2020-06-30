مكلارين تشدد على عدم وجود أي خطر يهدد مشاركتها في موسم 2021

تعرضت مداخيل مجموعة مكلارين إلى ضربة قوية للغاية نتيجة العواقب الاقتصادية التي رافقت جائحة فيروس "كورونا".

وحاولت مكلارين استعجال الإجراءات الروتينية فيما يتعلق بعملية بيع ورهن بعض من سياراتها العريقة التاريخية لسدّ النقص المتوقع في السيولة على المدى القصير.

لكن ومع أخذ الإجراءات وقتها، اقترضت مكلارين من بنك البحرين الوطني مبلغاً مالياً قدره 150 مليون جنيه أسترليني، ما من شأنه تسهيل أعمالها على المدى القصير ومنع حدوث أي نقص في السيولة المادية.

حيث قال أندرياس سيدل مدير فريق مكلارين ضمن مؤتمر عبر الفيديو: "من الواضح أنني وزاك (براون، المدير التنفيذي) على دراية بالوضع الفعلي. لذا أقول أننا لسنا ضمن خطر يهدد قدرتنا على المشاركة".

وأكمل: "لذا، لا شكّ على الإطلاق في مشاركة مكلارين الموسم المقبل".

وأضاف: "أنا على تواصل دائم مع زاك، والذي يبقيني بدوره على أحدث اطلاع لما يجري من الناحية المالية. المسألة تتعلق بتجاوز الأزمة الحالية واختيار الحل الأمثل، وكل ذلك عبارة عن وضع مؤقت".

وكشف سيدل أن القرض من بنك البحرين الوطني كان خطوة ممتازة للفريق حيث سمح بالتركيز على الأمور الأساسية.

فقال: "أعتقد أنها دفعة إضافية، حافز إضافي لنا هنا كفريق. بات بوسعنا الآن التركيز الكامل على عملنا".

وحين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إن كانت المشاكل المالية تعني عدم قدرة الفريق على تقديم التحديثات على المدى القصير، أكد سيدل أنه لا مشكلة على الإطلاق في هذا الصدد.

حيث أجاب: "من ناحية المشاكل المالية، قمنا بالعمل على تخفيف أثرها عن طريق الحسومات من المرتبات وخفض الإنفاق وتسريح العاملين، بالتوازي مع إغلاق المصنع، لذا لن يؤثر ذلك علينا للموسم المقبل".

وأكمل: "لذا نحن نسير على خططنا المقررة منذ الفترة الشتوية. سنخطط لجلب التحديثات بشكل دوري منذ النمسا إضافة إلى العمل المتواصل على سيارة الموسم المقبل وتجهيز السيارة للخطوة الأكبر ألا وهي استعمال محركات مرسيدس".

وأوضح سيدل أن الفريق يركز على العودة إلى العمل بأسرع وقت ممكن، لكن ونظراً لغياب الوضوح الكامل فيما يتعلق بالموسم الحالي فإن تحديد ميزانية واضحة لم يتم بعد.

فقال: "كان علينا إيقاف جميع عملياتنا مع بداية الأزمة العالمية. وحتى الآن، لا ندري تماماً كمّ العوائد المالية التي ستأتي هذا الموسم، لذا فإننا نتوخى الحذر في هذه النقطة".

واختتم: "نحن ننتظر ببساطة كي نحصل على الضوء الأخضر مجدداً. جميعنا نعلم أن المنشآت عامل حاسم في الفورمولا واحد، وأنا أضغط بشدة كي نعود للعمل بأسرع وقت ممكن".

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