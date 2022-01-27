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مكلارين تسعى لتوازن أفضل لسيارتها الجديدة على الحلبات البطيئة والسريعة

قال جايمس كي المدير التقني لدى مكلارين أنه فريقه قد ركّز على إنتاج سيارة أكثر توازنًا لموسم 2022 من سابقتها، والتي أدّت بشكل جيّد على الحلبة عالية السرعة، ولكن كانت ضعيفة على الحلبات منخفضة السرعة.

مكلارين تسعى لتوازن أفضل لسيارتها الجديدة على الحلبات البطيئة والسريعة

تمتعت مكلارين بموسم قوي في 2021، والذي توّج بثنائية مذهلة لدانيال ريكاردو ولاندو نوريس في جائزة إيطاليا الكبرى.

لكنّ الفريق المتمركز في ووكينغ لم يتمكن من التشبّث بالمركز الثالث في بطولة الصانعين - والذي حصده في 2020 - ليكتفي بالمركز الرابع بعد معركة ضارية طوال الموسم مع فيراري.

وقد تميّزت سيارة "ام.سي.ال35" تحديدًا على الحلبات عالية السرعة بفضل الكفاءة المرتفعة والسحب المنخفض نسبيًا، لكنها عانت على المنعطفات البطيئة.

حيث يأمُل كي أن تكون السيارة الجديدة قد عالجت بعض من نقاط الضعف تلك وأن تقدم أداءً أكثر توازنًا في 2022.

فقال: "أولينا اهتمامًا كبيرًا بالسحب على سيارة 2020، مثلما فعلنا مع سيارة 2019، كان ذلك قبل عملي مع الفريق، لكنني أعلم أن تلك كانت أولوية لتلك السيارة واستمرت تلك المقاربة".

وأضاف: "كفاءة السيارة جيدة. وأعتقد بأننا رأينا ذلك مع الكبح على المقاطع المستقيمة، وتلك إحدى نقاط قوتنا، والمنعطفات السريعة كذلك تعكس نوع الأداء الذي بقدورنا توليده مع طبيعة سيارتنا".

وتابع: "ما نفتقده هو - وقد عملنا عليه في 2020 و2021 - هو توليد ذاك الأداء على المنعطفات البطيئة. ونعلم لماذا لم نصل لذلك بعد".

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وأكمل: "السيارة ما تزال لا تتمتع بالتماسك الذي تحظى بها على السرعات العالية خلال المنعطفات البطيئة. كما أن الكثير من العمل الذي تم على سيارة 2021 كان تحديدًا لمعالجة بعض من هذه المشاكل. لكن كل لذلك ليس بمثابة حل سحري سيؤتي ثماره على الفور، إذ يتطلب وقتًا".

وأردف: "طبيعة سيارات 2022 تعني كذلك أنه سيكون من الأسهل على الأرجح الحفاظ على بعض نقاط قوى التي لدينا، لكنها مسألة نسبية في النهاية".

واختتم: "لذلك ركّزنا أكثر على محاولة أن تكون لدينا سيارة متوازنة بشكل أكبر ضمن الظروف المختلفة من التي كانت لدينا".

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