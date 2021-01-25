مكلارين تسعى لتحسين أدائها على السرعات المنخفضة في 2021

حقق فريق ووكينغ تقدماً جيداً مع سيارة العام الماضي، ولديه آمال عريضة برفع الأداء أكثر مع الانتقال إلى محركات مرسيدس بدءاً من 2021.

لكن ما عدا وحدات الطاقة، فإن مكلارين تود التركيز على تحسين سيارتها في ناحيتين أساسيتين.

وأوضح جايمس كي المدير التقني لدى مكلارين أن سيارة 2020 كانت تقدم أفضل أداء لها ضمن المنعطفات عالية السرعة، وفي ظروف جوية اعتيادية.

حيث قال: "أعتقد أن نقاط قوتنا كانت عادة ضمن المقاطع عالية السرعة. منذ بداية الموسم، كنا تنافسيين جداً في المنعطفات متوسطة ومرتفعة السرعة".

وأكمل: "كما أن الكبح على المقاطع المستقيمة يعتبر أحد نقاط ضعفنا أيضاً، وذلك ما كان مفيداً لنا في بعض الحلبات".

وأردف: "أعتقد أنه من ناحية نقاط الضعف، ما زال علينا التحسن على السرعات المنخفضة لناحيتي التوازن والثبات ضمن المنعطفات منخفضة السرعة".

واستطرد: "كذلك ضمن بعض الظروف الجوية فإن السيارة لا تقدم الأداء المرجوّ، وذلك بحسب مستويات التماسك".

وبالرغم أن الحلّ قد يستغرق بعض الوقت، لكن كي كشف أن لدى مكلارين فكرة عما يجب التركيز عليه في سيارة 2021.

فقال: "نعتقد أننا حددنا اتجاهاً معيناً للنظر فيه من أجل تحسين وتشذيب خصائص السيارة".

وأكمل: "لكن كما نعلم جميعنا، لا حلول سحرية في الرياضة. لكن هناك عوامل لها تأثير محتمل أكثر من غيرها - خاصة ضمن الرياح المتقلبة".

وأردف: "قال سائقانا أنهما كانا يريان سيارات المنافسين تعاني كذلك مع الرياح، لذا أعتقد أنها مشكلة يعاني منها الجميع".

واختتم: "لكنها قد تؤثر علينا بشكل أكبر في أوضاع معينة عندما تهب باتجاه خاطئ ضمن منعطف معين".