مكلارين تسعى لتحسين أدائها على السرعات المنخفضة في 2021

فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
تذاكر
25 مارس
الحدث التالي خلال
58 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
تذاكر
16 أبريل
الحدث التالي خلال
80 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
تذاكر
06 مايو
الحدث التالي خلال
100 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
تذاكر
20 مايو
الحدث التالي خلال
114 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
تذاكر
03 يونيو
الحدث التالي خلال
128 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
تذاكر
10 يونيو
الحدث التالي خلال
135 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة فرنسا الكبرى
تذاكر
24 يونيو
الحدث التالي خلال
149 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
تذاكر
01 يوليو
الحدث التالي خلال
156 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
تذاكر
15 يوليو
الحدث التالي خلال
170 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
تذاكر
29 يوليو
الحدث التالي خلال
184 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
تذاكر
26 أغسطس
الحدث التالي خلال
212 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
تذاكر
02 سبتمبر
الحدث التالي خلال
219 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
تذاكر
09 سبتمبر
الحدث التالي خلال
226 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
تذاكر
23 سبتمبر
الحدث التالي خلال
240 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
تذاكر
30 سبتمبر
الحدث التالي خلال
247 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
تذاكر
07 أكتوبر
الحدث التالي خلال
254 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
تذاكر
21 أكتوبر
الحدث التالي خلال
268 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
تذاكر
28 أكتوبر
الحدث التالي خلال
275 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
تذاكر
05 نوفمبر
الحدث التالي خلال
283 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
تذاكر
18 نوفمبر
الحدث التالي خلال
296 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المملكة العربية السعوديّة
تذاكر
03 ديسمبر
الحدث التالي خلال
311 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
12 ديسمبر
الحدث التالي خلال
320 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
فورمولا 1 / أخبار

مكلارين تسعى لتحسين أدائها على السرعات المنخفضة في 2021

المشاركات
التعليقات
مكلارين تسعى لتحسين أدائها على السرعات المنخفضة في 2021
من قبل:

تستهدف مكلارين تحسين أداء سيارتها على السرعات المنخفضة، استعداداً لموسم 2021 المقبل في الفورمولا واحد.

حقق فريق ووكينغ تقدماً جيداً مع سيارة العام الماضي، ولديه آمال عريضة برفع الأداء أكثر مع الانتقال إلى محركات مرسيدس بدءاً من 2021.

لكن ما عدا وحدات الطاقة، فإن مكلارين تود التركيز على تحسين سيارتها في ناحيتين أساسيتين.

وأوضح جايمس كي المدير التقني لدى مكلارين أن سيارة 2020 كانت تقدم أفضل أداء لها ضمن المنعطفات عالية السرعة، وفي ظروف جوية اعتيادية.

حيث قال: "أعتقد أن نقاط قوتنا كانت عادة ضمن المقاطع عالية السرعة. منذ بداية الموسم، كنا تنافسيين جداً في المنعطفات متوسطة ومرتفعة السرعة".

وأكمل: "كما أن الكبح على المقاطع المستقيمة يعتبر أحد نقاط ضعفنا أيضاً، وذلك ما كان مفيداً لنا في بعض الحلبات".

وأردف: "أعتقد أنه من ناحية نقاط الضعف، ما زال علينا التحسن على السرعات المنخفضة لناحيتي التوازن والثبات ضمن المنعطفات منخفضة السرعة".

واستطرد: "كذلك ضمن بعض الظروف الجوية فإن السيارة لا تقدم الأداء المرجوّ، وذلك بحسب مستويات التماسك".

اقرأ أيضاً:

وبالرغم أن الحلّ قد يستغرق بعض الوقت، لكن كي كشف أن لدى مكلارين فكرة عما يجب التركيز عليه في سيارة 2021.

فقال: "نعتقد أننا حددنا اتجاهاً معيناً للنظر فيه من أجل تحسين وتشذيب خصائص السيارة".

وأكمل: "لكن كما نعلم جميعنا، لا حلول سحرية في الرياضة. لكن هناك عوامل لها تأثير محتمل أكثر من غيرها - خاصة ضمن الرياح المتقلبة".

وأردف: "قال سائقانا أنهما كانا يريان سيارات المنافسين تعاني كذلك مع الرياح، لذا أعتقد أنها مشكلة يعاني منها الجميع".

واختتم: "لكنها قد تؤثر علينا بشكل أكبر في أوضاع معينة عندما تهب باتجاه خاطئ ضمن منعطف معين".

اقرأ أيضاً:

ساينز يأمل تكرار "العلاقة المتميزة" مع نوريس في فيراري

المقال السابق

ساينز يأمل تكرار "العلاقة المتميزة" مع نوريس في فيراري
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
قائمة الفرق مكلارين
الكاتب خلدون يونس

الأكثر شعبية اليوم

مكلارين تسعى لتحسين أدائها على السرعات المنخفضة في 2021
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار

مكلارين تسعى لتحسين أدائها على السرعات المنخفضة في 2021

فورمولا واحد 2021: مواعيد إطلاق السيارات الجديدة والتجارب
فورمولا 1 فورمولا 1 / تقديم

فورمولا واحد 2021: مواعيد إطلاق السيارات الجديدة والتجارب

ساينز يأمل تكرار "العلاقة المتميزة" مع نوريس في فيراري
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار

ساينز يأمل تكرار "العلاقة المتميزة" مع نوريس في فيراري

أحدث الأخبار

مكلارين تسعى لتحسين أدائها على السرعات المنخفضة في 2021
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار

مكلارين تسعى لتحسين أدائها على السرعات المنخفضة في 2021

ساينز يأمل تكرار "العلاقة المتميزة" مع نوريس في فيراري
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار

ساينز يأمل تكرار "العلاقة المتميزة" مع نوريس في فيراري

فيراري تُعلن عن خطط تجاربها في فيورانو
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيراري تُعلن عن خطط تجاربها في فيورانو

تحليل: لماذا لن يتبع بوتاس مقاربة روزبرغ لمحاولة هزيمة هاميلتون؟
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار

تحليل: لماذا لن يتبع بوتاس مقاربة روزبرغ لمحاولة هزيمة هاميلتون؟

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

مكلارين تسعى لتحسين أدائها على السرعات المنخفضة في 2021

43دقيقة
2
فورمولا 1

فورمولا واحد 2021: مواعيد إطلاق السيارات الجديدة والتجارب

3
فورمولا 1

تحليل: لماذا لن يتبع بوتاس مقاربة روزبرغ لمحاولة هزيمة هاميلتون؟

4
فورمولا 1

تحليل: لماذا عادت فيراري إلى بعض الأفكار القديمة للتقدّم إلى الأمام؟

5
فورمولا 1

باتون: ملّاك فريق ويليامز الجدد "ليسوا خائفين من التغيير"

أحدث الأخبار

مكلارين تسعى لتحسين أدائها على السرعات المنخفضة في 2021

مكلارين تسعى لتحسين أدائها على السرعات المنخفضة في 2021

فورمولا 1
43د
ساينز يأمل تكرار "العلاقة المتميزة" مع نوريس في فيراري

ساينز يأمل تكرار "العلاقة المتميزة" مع نوريس في فيراري

فورمولا 1
19س
فيراري تُعلن عن خطط تجاربها في فيورانو

فيراري تُعلن عن خطط تجاربها في فيورانو

فورمولا 1
23-01-2021
تحليل: لماذا لن يتبع بوتاس مقاربة روزبرغ لمحاولة هزيمة هاميلتون؟

تحليل: لماذا لن يتبع بوتاس مقاربة روزبرغ لمحاولة هزيمة هاميلتون؟

فورمولا 1
23-01-2021
باتون: ملّاك فريق ويليامز الجدد "ليسوا خائفين من التغيير"

باتون: ملّاك فريق ويليامز الجدد "ليسوا خائفين من التغيير"

فورمولا 1
23-01-2021

أحدث ملفات الفيديو

نفقات المشاركة في الفورمولا واحد: كم تدفع الفرق في 2021 لقاء المشاركة؟ 03:53
فورمولا 1
23-01-2021

نفقات المشاركة في الفورمولا واحد: كم تدفع الفرق في 2021 لقاء المشاركة؟

تغيير اسم فريق رينو إلى ألبين بدءاً من 2021 03:08
فورمولا 1
22-01-2021

تغيير اسم فريق رينو إلى ألبين بدءاً من 2021

هل ستغير قوانين الارتكازية الفورمولا واحد لموسم 2021 كل شيء؟ 07:04
فورمولا 1
21-01-2021

هل ستغير قوانين الارتكازية الفورمولا واحد لموسم 2021 كل شيء؟

مقارنة وقفات الصيانة في عالم سباقات السيارات 09:44
فورمولا 1
18-01-2021

مقارنة وقفات الصيانة في عالم سباقات السيارات

ألفا روميو في الفورمولا واحد 03:36
فورمولا 1
07-01-2021

ألفا روميو في الفورمولا واحد

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.