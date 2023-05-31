مكلارين تستعين بكبير مهندسي ريد بُل مارشال كمدير تقني جديد
ضمّ فريق مكلارين للفورمولا واحد، المهندس المخضرم روب مارشال الذي يعمل كبيراً للمهندسين في ريد بُل، وذلك ضمن سعي مكلارين لتعديل هيكلية طاقمها التقني.
سيترك مارشال صفوف الفريق حامل اللقب بنهاية موسم 2023 الجاري، لكنه سيترك عمله الحالي مباشرة، لينهي رحلة خبرته طوال 17 عاماً مع ريد بُل.
وفي يناير/كانون الثاني 2024، سيشغل مارشال - الذي كان له دور في تطوير سيارة 2005 و2006 التي حصدت لقب المصنعين لصالح ريد بُل - دور المدير التقني لدى مكلارين.
وعمل البريطاني بمنصب كبير المصممين لدى ريد بُل في الفترة ما بين 2010 - 2013، قبل أن يشغل دوراً أكبر بمنصب كبير المهندسين.
ومؤخراً، عمل بشكل وثيق ضمن مشروع وحدات طاقة ريد بُل.
حيث قال أندريا ستيلا مدير فريق مكلارين: "أنا مسرور جداً من ضمّ بوب إلى فريق مكلارين. بخبرته التي تزيد عن 25 عاماً في رياضة السيارات، يصل روب إلينا بخبرة ثمينة للغاية تعززت بفترة عمله مع ريد بُل ريسينغ".
وأكمل: "إن تعيين روب يمثل إحدى الخطوات الأساسية والطبيعية لمساعدة الفريق في سعيه للعودة إلى سكة الانتصارات".
يشار إلى أن مكلارين بدأت عملية إعادة هيكلة لقسمها التقني، آخر خطواتها كانت توظيف دايفيد سانشيز مدير قسم تصميم المركبة لدى فيراري.
علاوة على ذلك سيعمل نيل هاولدي تحت مارشال بمنصب نائب المدير التقني لقسمي الهندسة والتصميم، وهو دور تمّ إنشاؤه حديثاً.
من جهته، قال كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل: "نودّ توجيه الشكر إلى روب على كل ما قدمه للفريق طوال السنوات 17 المنصرمة".
وأكمل: "لقد واصل العمل معنا على مرّ السنين كشخصية أساسية ضمن الفريق وفي 2016 استلم منصب كبير المهندسين مع مشاريع أخرى كذلك ضمن نطاق العمل".
واختتم: "سنفتقد لمسته بالفعل، لكن مجدداً، نريد توجيه الشكر له على جميع ما قام به ونتمنى له الأفضل في دوره الجديد".
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