مكلارين تستعمل مقراً متنقلاً مستأجراً بعد التضرر بالنيران

بعد اندلاع النيران في مقر مكلارين المتنقل على هامش جولة إسبانيا، قرر الفريق استعمال مقر متنقل مؤقت مستأجر.

ويبدو أن سبب الحريق هو ماس كهربائي ما أدى لاندلاع النيران وحضور طواقم الإسعاف مباشرة لإطفائها.

ورغم أنه تم إخلاء الجميع بأمان دون إصابات، نُقل أحد أفراد الفريق إلى المستشفى بسبب استنشاق الدخان، قبل الخروج دون أية عواقب صحية إضافية.

ومع الجهود لتنظيف المقرّ وتجهيزه لكنه نُقل إلى ألمانيا لمزيد من الصيانة والتنظيف والتجهيز.

لكن لم يكن هناك وقت كافٍ لشحنه مجدداً إلى النمسا، وحتى لو لم يكن هناك وقت قبل سيلفرستون، فقد يكون جاهزاً للاستعمال خلال أحد السباقات قبل العطلة الصيفية.