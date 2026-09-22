تستعد مكلارين، بطلة الصانعين في الموسمين الماضيين من بطولة العالم للفورمولا واحد، للمنافسة في فئة السيارات الخارقة ضمن بطولة العالم للتحمل "دبليو إي سي" في عام 2027، إلى جانب برنامجها في إندي كار.

وهذا يعني أن مكلارين ستكون الفريق الوحيد الذي سيشارك في السباقات الثلاثة، سباق لومان 24 ساعة، وسباق إنديانابوليس 500، وجائزة موناكو الكبرى، التي تشكل التاج الثلاثي في رياضة السيارات، وذلك في عام 2027.

كما أن مكلارين هي الفريق الوحيد الذي تمكن من الفوز بالسباقات الثلاثة جميعها.

وأوضحت مكلارين أن هويتها البصرية الجديدة "مستوحاة من رؤية مؤسسها بروس مكلارين وطموحه الذي لا يعرف حدودًا، بينما تعكس أيضًا عالم مكلارين الأوسع الذي بناه لعملائه وموظفيه وجماهيره والمجتمع العالمي".

وفي صميم الهوية الجديدة يأتي شعار مكلارين الكتابي الجديد، المستوحى من اللافتة الموجودة فوق محطة الخدمة في ريمويرا، أوكلاند، والتي كانت مملوكة لعائلة بروس مكلارين.

وسيواصل الفريق استخدام شعار علامة السرعة الشهير. كما خاضت مكلارين مؤخرًا سباقها الألف في بطولة العالم للفورمولا واحد في موناكو.

وقال ديفيد وودهاوس، كبير المسؤولين الإبداعيين في مكلارين، أن الهوية الجديدة تعكس الروح الابتكارية التي ورثها الفريق من ماضيه: "هناك شيء فريد في مكلارين. طوال تاريخنا، لم نكتفِ أبدًا بمجرد اتباع المسارات التقليدية".

"لطالما تطلعنا إلى الأمام؛ وكان يقودنا دائمًا تعطش لا يتوقف للابتكار والإنتاج وتجاوز التوقعات. وهذا التغيير في هويتنا البصرية يعكس تلك الروح. إنه انعكاس للرحلة التي بدأناها كشركة".

"ويمثل هذا بداية فصل جديد لمكلارين، ويمنح تعبيرًا ملموسًا عن الطموح والإبداع والرغبة في التقدم التي ترسم ملامح مستقبلنا".

الصورة من قبل: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

من جهتها، أوضحت لو ماكيوين، مديرة التسويق في مكلارين، أن الهوية البصرية الجديدة "تعكس مكلارين بشكل مثالي".

وتابعت ماكيوين حديثها قائلة: "لقد تطورت مكلارين بشكل كبير على مر السنين، لكن عندما ننظر إلى تاريخنا المشترك في رياضة السيارات والسيارات، فمن المنطقي تمامًا أن نرى مدى قوة استمرار رؤية بروس وروحه الأولية في جميع أنحاء الشركة بأكملها حتى يومنا هذا".

"تخلق هذه الهوية المعززة جسرًا سلسًا بين ماضينا الذي نفخر به وأهدافنا المستقبلية".

"وفي الوقت الذي تحتفي فيه بالرموز والقصص التي يعرفها ويحبها بالفعل جمهورنا وشركاؤنا وزملاؤنا في الفريق، فإنها تتيح لنا أيضًا التعبير عن الاتجاه الذي سنتحرك فيه إلى الأمام بطريقة أكثر شمولية، وتعكس مكلارين بالفعل".