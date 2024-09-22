مكلارين تريد مراجعة علاقة ريد بُل وآربي بعد أسرع لفّة لريكاردو
أشار أندريا ستيلا مدير فريق مكلارين إلى ضرورة معالجة العلاقة بين ريد بُل وفريقها الرديف بعد ما وصفه بأنه قرار "غريب" بمنح دانييل ريكاردو أسرع لفة في سباق جائزة سنغافورة الكبرى، مما أدى إلى حرمان لاندو نوريس من نقطة إضافيّة.
ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ ويوكي تسونودا، آر بي
الصورة من قبل: ليونيل نغ/ صور ساتون
كان نوريس يتطلع إلى تقليص الفارق بينه وبين ماكس فيرستابن في ترتيب بطولة السائقين بثماني نقاط بعدما حقق أسرع لفة في اللفة 48. ومع ذلك، فقد البريطاني تلك النقطة بعد أن تم استدعاء ريكاردو، الذي كان يتراجع في المراكز الأخيرة، إلى خطّ الحظائر لتغيير الإطارات ووضع مجموعة جديدة من الإطارات اللينة، ما سمح له بتسجيل أسرع لفة بفارق نصف ثانية عن زمن نوريس.
ورغم أن ريكاردو لم يحصل على نقطة لأنه أنهى السباق خارج المراكز العشرة الأولى، إلا أن فقدان تلك النقطة كان محبطًا بالنسبة لمكلارين، ما قد يكون حاسمًا لنوريس في سعيه لتقليص الفارق المتبقي البالغ 52 نقطة عن فيرستابن في آخر ستة سباقات من الموسم.
ورغم أن ستيلا لم يتهم ريد بُل وآربي بالتواطؤ بشكل صريح، إلا أنه أشار إلى أن هناك حاجة لمناقشة مستقبلية حول العلاقة الوثيقة بين الفريقين.
وقال: "هذا أمر كبير. تعلمون، بمجرد أن تستدعي الروح الرياضية، أعتقد أنه يجب عليك التعامل مع هذا الأمر بحس من المسؤولية، وهذا ما أرغب في فعله".
وأوضح ستيلا أنه لم يكن على علم تام بالحقائق ولكنه لاحظ أن فريق آربي حقق أسرع لفة في السباق، معربًا عن دهشته من الأولوية التي أعطاها الفريق لتحقيق هذا الإنجاز في سباق سنغافورة.
وأشار إلى أن الحديث عن الروح الرياضية في هذه الحالة ربما يكون "في غير محله" وأنه من الضروري التعامل مع الأمر بواقعية.
وقال ستيلا: "لقد سجلوا أسرع لفة، وربما كجزء من مناقشة طويلة الأمد، علينا وضع الرياضة في وضع تتصرف فيه الفرق باستقلالية تامة، سواء في الحلبة أو في المصنع، لأن هذه بطولة الصانعين". وأضاف: "بطولة السائقين ليست تحالفًا. يجب معالجة هذا الأمر بالتأكيد".
من جانبه، قال لاندو نوريس إن الفرق اتخذت "خطوة ذكية" بتأمين أسرع لفة لزميله، معترفًا بأن ذلك كان "الشيء المنطقي" للقيام به.
ولم يعلق كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل على الموقف بشكل مباشر، قائلاً إن الأمر يعود لفريق آربي لتفسير قراره، في حين كشف سيرجيو بيريز، زميل فيرستابن في الفريق، أنهم فكروا في استدعائه للمنافسة على أسرع لفة.
وعندما سئل عن السبب وراء طلب الفريق منه القيام بهذه الخطوة، أجاب ريكاردو بنبرة فكاهية، قائلاً: "كانت لدي فكرة، لكنني ظننت أيضًا أنهم يسمحون لي بالاستمتاع، لأننا كنا بعيدين عن النقاط".
وأضاف ريكاردو مازحًا أنه يتمنى أن يفوز ماكس فيرستابن بالبطولة بفارق نقطة واحدة، قائلاً: "أنا ضمنت لنفسي هدية عيد ميلاد رائعة إن حدث ذلك. آسف لاندو! لكن أعتقد أنني سأحصل على هدية جيدة!"
وتحدث فيرستابن، الذي استفاد من أسرع لفة لريكاردو، قائلاً عبر راديو الفريق بعد السباق: "شكرًا، دانييل".
وأضاف في مقابلة مع وسائل الإعلام: "علينا أن نشكره اليوم على أسرع لفة! إنه شخص رائع، ودائمًا كانت لدينا علاقة تنافسية رياضية رائعة في الفريق. سيُذكر دائمًا كـسائق رائع وشخص لطيف أيضًا".
وعندما سُئل فيرستابن عن تعليق ريكاردو بأنه يستحق هدية جيدة، رد ماكس قائلاً: "يمكنه طلب أي شيء يريده".
أندريا ستيلا، مدير فريق مكلارين
الصورة من قبل: صور موتورسبورت
كن جزءًا من مجتمع موتورسبورتانضمّ إلى المحادثة
شارك أو احفظ هذه القصّة
أحدث الأخبار
هورنر بعد الفارق الشاسع خلف نوريس في سنغافورة: مكلارين "استهزأت بنا"
بيريز: نعلم أماكن الخطأ وسنعود بقوة في أوستن
بعد سباق هاميلتون المحبط في سنغافورة: من الصعب وصف إحساسي
وولف عن تعليقات هورنر حول راسل: "إنه يحاول دوماً إثارة البلبلة"
برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
من الفورمولا 1 إلى موتو جي بي، نقدم تقاريرنا مباشرة من حلبة السباق لأننا نحب رياضتنا، مثلك تمامًا. وللاستمرار في تقديم صحافتنا المتخصصة، يستخدم موقعنا الإعلانات. ومع ذلك، نريد أن نمنحك الفرصة للاستمتاع بموقع ويب خالٍ من الإعلانات وخالٍ من أدوات التتبع ومواصلة استخدام أداة حظر الإعلانات.
أبرز التعليقات