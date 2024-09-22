مكلارين تريد مراجعة علاقة ريد بُل وآربي بعد أسرع لفّة لريكاردو

كان نوريس يتطلع إلى تقليص الفارق بينه وبين ماكس فيرستابن في ترتيب بطولة السائقين بثماني نقاط بعدما حقق أسرع لفة في اللفة 48. ومع ذلك، فقد البريطاني تلك النقطة بعد أن تم استدعاء ريكاردو، الذي كان يتراجع في المراكز الأخيرة، إلى خطّ الحظائر لتغيير الإطارات ووضع مجموعة جديدة من الإطارات اللينة، ما سمح له بتسجيل أسرع لفة بفارق نصف ثانية عن زمن نوريس.

ورغم أن ريكاردو لم يحصل على نقطة لأنه أنهى السباق خارج المراكز العشرة الأولى، إلا أن فقدان تلك النقطة كان محبطًا بالنسبة لمكلارين، ما قد يكون حاسمًا لنوريس في سعيه لتقليص الفارق المتبقي البالغ 52 نقطة عن فيرستابن في آخر ستة سباقات من الموسم.

ورغم أن ستيلا لم يتهم ريد بُل وآربي بالتواطؤ بشكل صريح، إلا أنه أشار إلى أن هناك حاجة لمناقشة مستقبلية حول العلاقة الوثيقة بين الفريقين.

وقال: "هذا أمر كبير. تعلمون، بمجرد أن تستدعي الروح الرياضية، أعتقد أنه يجب عليك التعامل مع هذا الأمر بحس من المسؤولية، وهذا ما أرغب في فعله".

وأوضح ستيلا أنه لم يكن على علم تام بالحقائق ولكنه لاحظ أن فريق آربي حقق أسرع لفة في السباق، معربًا عن دهشته من الأولوية التي أعطاها الفريق لتحقيق هذا الإنجاز في سباق سنغافورة.

وأشار إلى أن الحديث عن الروح الرياضية في هذه الحالة ربما يكون "في غير محله" وأنه من الضروري التعامل مع الأمر بواقعية.

وقال ستيلا: "لقد سجلوا أسرع لفة، وربما كجزء من مناقشة طويلة الأمد، علينا وضع الرياضة في وضع تتصرف فيه الفرق باستقلالية تامة، سواء في الحلبة أو في المصنع، لأن هذه بطولة الصانعين". وأضاف: "بطولة السائقين ليست تحالفًا. يجب معالجة هذا الأمر بالتأكيد".

من جانبه، قال لاندو نوريس إن الفرق اتخذت "خطوة ذكية" بتأمين أسرع لفة لزميله، معترفًا بأن ذلك كان "الشيء المنطقي" للقيام به.

ولم يعلق كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل على الموقف بشكل مباشر، قائلاً إن الأمر يعود لفريق آربي لتفسير قراره، في حين كشف سيرجيو بيريز، زميل فيرستابن في الفريق، أنهم فكروا في استدعائه للمنافسة على أسرع لفة.

وعندما سئل عن السبب وراء طلب الفريق منه القيام بهذه الخطوة، أجاب ريكاردو بنبرة فكاهية، قائلاً: "كانت لدي فكرة، لكنني ظننت أيضًا أنهم يسمحون لي بالاستمتاع، لأننا كنا بعيدين عن النقاط".

وأضاف ريكاردو مازحًا أنه يتمنى أن يفوز ماكس فيرستابن بالبطولة بفارق نقطة واحدة، قائلاً: "أنا ضمنت لنفسي هدية عيد ميلاد رائعة إن حدث ذلك. آسف لاندو! لكن أعتقد أنني سأحصل على هدية جيدة!"

وتحدث فيرستابن، الذي استفاد من أسرع لفة لريكاردو، قائلاً عبر راديو الفريق بعد السباق: "شكرًا، دانييل".

وأضاف في مقابلة مع وسائل الإعلام: "علينا أن نشكره اليوم على أسرع لفة! إنه شخص رائع، ودائمًا كانت لدينا علاقة تنافسية رياضية رائعة في الفريق. سيُذكر دائمًا كـسائق رائع وشخص لطيف أيضًا".

وعندما سُئل فيرستابن عن تعليق ريكاردو بأنه يستحق هدية جيدة، رد ماكس قائلاً: "يمكنه طلب أي شيء يريده".