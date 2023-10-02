مكلارين تريد تفادي تطبيق أوامر الفريق بين نوريس وبياستري مستقبلاً
تريد مكلارين تفادي تطبيق أوامر الفريق بين سائقيها أوسكار بياستري ولاندو نوريس، بعد أن تدخل الفريق مجدداً بينهما في سباق اليابان.
كان سائقاها على استراتيجيتين مختلفتين بعض الشيء في سوزوكا، واضطرت مكلارين للطلب من بياستري إفساح المجال أمام نوريس في مرحلة ما كي لا يخسرا الوقت في منافسة بعضهما البعض، ما قد يعني خسارة منصة التتويج المزدوجة التي يريدها الفريق.
وكان آخر تطبيق لأوامر الفريق في المجر وكذلك في إيطاليا.
وليس لدى أندريا ستيلا مدير الفريق أي شكّ بأن تلك القرارات كانت صحيحة، لكنه لا يريد تطبيقها طوال الوقت.
وحين سُئِل عن الفارق بين اليابان وبين المجر وإيطاليا، أجاب ستيلا: "كان وضعاً أسهل، أسهل بكثير مقارنة بالجولتين المذكورتين، وخاصة مونزا".
وأردف: "حين أقول صعباً، أعني صعباً لأنه أدى إلى توتر بين السائقين وهذا ما كان بوسعنا تفاديه".
وأردف: "ذلك أمر قمنا بمراجعته. وقد يتكرر في المستقبل، لكن وحين يمكننا تفاديه، فيجب أن نتفاداه".
واسترسل: "في هذه الحالة، كانت مقاربتنا كالتالي: لنرَ مقدار سرعة اقتراب لاندو، ولنرَ إن كان التجاوز ممكناً دون تدخل".
وأضاف: "حين رأينا أنه غير ممكن، حينها طلبنا منهما تبديل المراكز، كي لا نتسبب بخسارةٍ مزدوجة لهما".
ويرى ستيلا أن فارق الوتيرة بين نوريس وبياستري في اليابان دفع الفريق للتدخل، خاصة مع معدلات تآكل الإطارت.
فقال: "في سباق كهذا، كل لفة توفر فيها الإطارات، تؤخر دخولك المنصة أكثر من غيرك، وتكسب عُشر ثانية".
وأردف: "لاندو حينها دخل متأخراً ست لفات، بالتالي كانت سيارته أسرع ستة أعشار الثانية من السيارة الأخرى".
واختتم: "علاوة على ذلك، وتيرته كانت جيدة جداً. وكان علينا النظر في وضع أوسكار ووتيرته كذلك بالمقارنة مع لاندو".
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