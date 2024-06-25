مكلارين تريد الاستفادة من "نقطة ضعف" ريد بُل
كشف زاك براون الرئيس التنفيذي لدى مكلارين، الاتجاه الذي يسعى إليه الفريق في الاستفادة من "نقطة ضعف" ريد بُل الحالية.
سيرجيو بيريز، ريد بُل ريسينغ
الصورة من قبل: سيمون غالوي/ صور لات
رغم أن ريد بُل بدأت الموسم بشكل متفوق على الجميع، لكن السباقات الأخيرة أثبتت أن المنافسين قد لحقوا بها بالفعل.
وذلك ما بدا جلياً في الجولات الأخيرة، حيث قدم ماكس فيرستابن تأديات ممتازة متلاحقة ليضمن انتصار العلامة النمساوية.
لكن زميله سيرجيو بيريز يعاني بشكل ملحوظ حيث بات يتأخر خلف سيارات وسط الترتيب، بشكل متكرر.
وهذه هي نقطة الضعف التي تريد مكلارين استغلالها.
حيث قال ضمن تصريح لقناة "سكاي اف1": "خطفنا بعض النقاط من فيراري، بينما أخذت منا مرسيدس بعض النقاط".
وأكمل: "فيراري ضمن مجال قدرتنا بالتأكيد، وكذلك مرسيدس وريد بُل، في حال استعاد (سيرجيو) بيريز وتيرته، حينها سيكون من الصعب جداً مجاراتهم".
وأردف: "أعتقد أنه علينا استغلال هذه الحقيقة حالياً، ماكس في المقدمة وسيرجيو متأخر. ذلك قد يمنحنا القدرة على التقدم أكثر ضمن الترتيب".
بالمقابل، أشار براون إلى أن الفكرة الأولية التي ظهرت مع بداية الموسم حيال هيمنة مطلقة لفريق ريد بُل، باتت خاطئة الآن.
فقال: "حقيقة أننا جميعاً كنا نعتقد أن المعركة محسومة.. أعتقد أننا كنا مخطئين جميعاً".
وأردف: "أنا متحمس للسباقات المقبلة. علينا مواصلة العمل. أعقتد أن أندريا ستيلا (مدير الفريق) وضع اتجاهاً رائعاً للفريق".
وتابع: "ما زلنا نحافظ على تركيزنا بشكل كبير جداً. نحن نحضّر لكل سباق على حدة".
واختتم: "تركيزنا نحو النمسا الآن، لن نفكر في سيلفرستون الآن، ما عدا العاملين في المصنع الذين يواصلون العمل على التحديثات".
كريستيان هورنر، مدير فريق ريد بُل ريسينغ وسيرجيو بيريز، ريد بُل ريسينغ
الصورة من قبل: ريد بُل
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