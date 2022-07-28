مكلارين ترى أوجه تشابه بين الهايلو وقوانين الأرضية لموسم 2023 من حيث جدل السلامة

واجه اعتماد الهايلو معارضة لا بأس بها خلال مراحل تطويره، لكنه بات الآن جزءًا مقبولًا من الرياضة ضمن الفئات المتعددة للمقعد الأحادي.

وقال كي أنه يمكن مقارنة ذلك مع المعارضة الحالية التي تواجهها مقاربة "فيا" لتغيير قوانين الأرضيات لموسم 2023 في محاولة للحدّ من ظاهرة الارتدادات.

وقد عارضت فرق عدّة التغييرات الحالية المقترحة، لكن مكلارين تتواجد ضمن مجموعة الفرق التي تقبّلت تلك المقترحات.

"سأبرز تشابهًا ربما يكون غريبًا بعض الشيء مع الهايلو في تلك المسألة" قال كي.

وأضاف: "الهايلو مشروع مختلف للغاية بطبيعة الحال، وكذلك من حيث مدى تأثيره في جانب سلامة السائقين، حيث ندرك أنه مهم للغاية".

وتابع: "لكن كان هنالك الكثير من المعارضين لذلك المشروع كذلك في حينها، إذ تذكرون جميع التعليقات عن الهايلو ومظهره القبيح، وأن تلك ليست الفورمولا واحد وكل هذه الأمور. وكان الرد، لمَ لا؟ فهنالك خطر بكل تأكيد".

وأكمل: "والآن، بعد بضع سنوات من وجوده، لا نعرف كيف نشكر الرياضة على ذلك الحل بعد الأمور التي شاهدناها على الحلبة. نتحدث الآن عن جانب أقل أهمية بكثير، لكن أوجه التشابه حاضرة".

هذا ويرى كي أن الرياضة لا يمكنها الاعتماد على الفرق لحل مشكلة الارتدادات، وأنها مسؤولية الكيان الحاكم أن يتصرّف.

فقال: "إذا ما كنا مكان فيا، ولم نفعل شيئًا، وما تزال المشكلة حاضرة في 2023، بعدما قلبنا الأمور وأنتجنا سيارات جديدة قائمة على معرفة أكبر بكثير مما كانت لدينا لموسم 2022، فسيكون من الصعب للغاية محاكاة وتوقع تلك الظاهرة".

واختتم: "قد تعود الظاهرة من جديد سريعًا مع وجهات تطوير معينة، لذلك من المنطقي بالنسبة لفيا أن تحاول التخلص من المشكلة بالكامل الآن، وأن تُظهر كذلك أنها تتعامل بجدية مع مثل هذه الأمور وتتصرف حيالها بعد المخاوف التي أبرزها بعض السائقين".