مكلارين: تركيزنا منصبّ على باكو

ظهرت مكلارين مؤخراً كأسرع السيارات، ويبدو أن التحديثات التي أدخلتها على مدار الموسم قد آتت ثمارها، بل مع أداء أكبر مما كان متوقعاً.

ونظراً للعمل الجيد الذي يقوم به سائقا الفريق، لاندو نوريس وأوسكار بياستري، فإن الفارق ضمن ترتيب البطولة خلف ريد بُل قد انخفض إلى 8 نقاط فقط مع الوصول إلى باكو.

وتعاني ريد بُل من مشاكل في توازن السيارة وضعف في الوتيرة بشكل عام حيث يبدو أن تحديثاتها لم تعمل كما كان متوقعاً.

ووسط المعركة المشتعلة على صدارة الترتيب العام، فإن مكلارين بحاجة لترتيب أولوياتها فيما يتعلق بالمنافسة بين السائقين مع التركيز الكامل على اللقب الذي بات قريباً للغاية.

وهذا ما أكده أندريا ستيلا الذي أشار إلى أن الفريق يرى نتيجة مونزا جيدة، مع المركزين الثاني والثالث خلف فيراري.

لكن التركيز الآن منصبّ بالكامل على باكو.

حيث قال: "تركنا مونزا مع كأسَين من منصة التتويج، وتركيزنا الآن منصبّ على أذربيجان".

وأكمل: "لطالما قدمت باكو سباقات حماسية للمتابعين".

وأضاف: "كما أنها توفر تحديات مثيرة للغاية بالنسبة لنا كفرق أيضاً".

واسترسل: "نمتلك سيارة تنافسية مع سائقين رائعين يسجلان النقاط لصالح الفريق".

واختتم: "نتطلع قدماً كي نبدأ الثلث الثالث والأخير من هذا الموسم".