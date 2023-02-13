مكلارين تركز على أولى التحديثات لتعويض ضعف الخصائص الأولى لسيارتها الجديدة

كشف الفريق عن مقاتلته الجديدة "أم.سي.أل60". حيث تضم بعض التحديثات الانسيابية الجريئة مقارنة بسيارة العام الماضي، مع تصميم عدائي لجوانب السيارة كذلك.

وبالرغم من أن الفريق يأمل بموسم قوي بهدف خفض الفارق خلف فرق الصدارة، لكن أندريا ستيلا مدير الفريق الجديد أكد على ضرورة توخي الحذر حيال التوقعات في السباقات الأولى.

فقال: "أثناء تقييم أدائنا العام الماضي والنظر إلى أهدافنا التي نريدها، وجدنا بعض الفرص".

وأكمل: "الأمر الجيد أننا عملنا على جميع تلك النواحي بالفعل. خاصة في مسألة الانسيابية وهي الأمر الأهم في الفورمولا واحد وذلك ليس سراً".

وأردف: "لكن هناك بعض النواحي على سبيل المثال، كيفية التعامل مع الإطارات، كانت تحتاج إلى المزيد من العمل".

واسترسل: "هناك نواحٍ ستتحسن في أولى مراحل الموسم. نحن مسرورون، لكن ليس بشكل كامل مع السيارة التي سنخوض بها بداية الموسم".

وأضاف: "لكن من المفترض أن نحقق خطوة جيدة بعد ذلك مباشرة".

وحين سُئِل عن توقعاته لموقع مكلارين في بداية الموسم، أشار ستيلا إلى أنه من المستحيل التكهن بما حققه المنافسون. لكنه شدد على عدم التفاؤل الكبير لأن الفريق يدرك وجود تأدية إضافية لم تُستغل بعد.

فقال: "من الصعب على الدوام ترجمة ما تراه خلال عملية التطوير في الشتاء إلى توقعات لمركز الفريق".

وأكمل: "كما قلت، أعتقد أننا مسرورون من تطوير السيارة في أغلب النواحي، لكن هناك نواحٍ متأخرة بعض الشيء".

واختتم: "فيما يتعلق بالتطويرات، نأمل أن تصل في الأشهر الأولى للموسم أو أقرب حتى. أي بحلول السباق الرابع تقريباً. سنرى مدى سرعة تقدمنا في هذا المشروع".