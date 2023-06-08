مكلارين: "تُرفع القبعة احتراماً" لتصميم أرضية سيارة ريد بُل "المعقّد"

بعد حادثة سيرجيو بيريز في موناكو، رُفعت السيارة عبر رافعة لإزالتها عن الحلبة، ما كشف أرضيتها أمام جميع عدسات المصوّرين الفضولية، والتي التقطت صوراً عالية الدقة لأرضية السيارة المسيطرة بشكل كامل على مجريات هذا الموسم.

وغالباً ما تلتزم الفرق بالسرية حيال تصاميم الأرضيات وغير ذلك لمنع المنافسين من اكتساب أية أفضلية عبر الاستعانة بها.

وعلى هامش جائزة إسبانيا، اعترف أندريا ستيلا مدير فريق مكلارين بأنه معجب بتعقيد تصميم أرضية سيارة ريد بُل.

فقال: "شخصياً، أمضيت بعض الوقت لكن خبراءنا للانسيابية سيمضون وقتاً أطول لتحليلها. إنها مثيرة للاهتمام بالفعل".

وأكمل: "تُظهر التعقيد وجودة التطوير (لدى ريد بُل)".

وأضاف: "بصراحة، لقد رأيتها وفي الحقيقة، تُرفع القبعة احتراماً لـ ريد بُل. أفهم سبب امتلاكهم لمثل ذلك الأداء".

من جهته، يرى فريدريك فاسور مدير فريق فيراري بأن اهتمام الفرق بتصاميم المنافسين أمر طبيعي، لكنه شدّد على أن مجرد لمحات لتصميم أرضية سيارة ريد بُل لن تسمح للمنافسين بنسخها.

حيث يرى أن أداء السيارة مجموع نتاج تكامل أجزاء السيارة المختلفة.

فقال: "أعتقد أننا رأينا جميعاً صور سيارات أخرى. لكن من الصعب أو حتى من المستحيل محاولة النسخ لأن المسألة تتعلق باجتماع المكونات معاً".

وتابع: "لا يمكنك نسخ قطعة من سيارة أخرى".