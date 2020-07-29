مكلارين ترغب بمزيد من القيود في القوانين لمنع "نسخ السيارات" بشكل أكبر

تراجع "فيا" حاليًا الاحتجاج الذي تقدمت به رينو على قانونية سيارة ريسينغ بوينت "آر بي20"، والتي تقوم في تصميمها على سيارة مرسيدس الفائزة بالبطولة في 2019 "دبليو10".

وقد سبق وأقرّت ريسينغ بوينت استعانتها بصور لسيارة مرسيدس في تصميم سيارتها لهذا العام، لكنّها شددت بالمقابل على أنّها قامت بذلك بشكل كامل داخل نطاق ما تسمح به القوانين ولا يعتريها أيّ قلق حيال احتجاج رينو.

كما صرّح سيدل سابقًا بأنّه "لا أساس" يقوم عليه الاحتجاج على سيارة ريسينغ بوينت، ولكن أنّ تلك المسألة مهمة لمستقبل الفورمولا واحد كي لا تخاطر بأن تكون "بطولة في النسخ".

وبينما تقبّل سيدل بأنّ الفورمولا واحد لطالما شهدت فكرة النسخ بدرجة ما، لكنّه قال بأن القوانين الحالية قد سمحت لتلك الممارسة بأن تتخطى مجرّد النظر إلى صور السيارات الأخرى والاستلهام منها.

"بالطبّع هنالك نسخ، لكنّ ذلك أكثر من مجرّد نسخ" قال سيدل، مُضيفًا: " هنالك ذلك النسخ الذي لطالما شهدته الفورمولا واحد، والذي يعدّ جزءًا من البطولة. فقد قمنا بتحليل ما يقوم به المتنافسون من خلال الصور التي كان متاحة للجميع، الصور التي يُمكن التقاطها في خط الحظائر أو على المسار. إذ لا أعتقد بأنّ أحدًا سيعارض نسخ أجزاء أو سيارات من هكذا صور".

وتابع: "لكن الأكثر أهمية هو ببساطة توضيح وربما تغيير القوانين حول ما يُمكن القيام به فيما يخص ما يتجاوز ذلك النوع من النسخ الذي تستعين فيه فقط بالمعلومات العامة المتاحة".

وأكمل: "هنالك مساحة في القوانين حاليًا تسمح لك بالقيام بأكثر من ذلك بكثير، مثل العمليات المشتركة ضمن تقنيات نفق الهواء، وطريقة استخدامه، وكذلك طريقة ضبط سيارتك خلاله".

وأردف: "أعتقد بأنّ تلك أمور بحاجة لتوضيح، ليكون أمامنا وجهة واضحة حول ما تسمح به الفورمولا واحد في ذلك الجانب مستقبلًا".

يُشار إلى أنّ احتجاج رينو على ريسينغ بوينت قد تمحور حول قنوات الكبح على سيارة "آر بي20". حيث كان الفريق يتزوّد بقنوات الكبح من مرسيدس العام الماضي عندما كانت ضمن الأجزاء المدرجة، لكنّها لم تعد كذلك في 2020.

كما شددت رينو كذلك على أنّ احتجاجها يسعى كذلك لتوضيح مستقبل الفورمولا واحد وحدود التعاون المسموح به بين الفرق.

حيث قال سيدل بأنّ ذلك ما يزال "السؤال الأساسي" الذي ترغب مكلارين كذلك بإجابة له في تلك القضية.

"الأمر لا يتمحور بالضرورة حول القيام بأمر قانوني أو غير قانوني" قال سيدل.

واختتم: "قلت عدّة مرات بأنّ هنالك مساحة في القوانين للقيام بأكثر من مجرّد التقاط صور للسيارة الأخرى في خط الحظائر. لذلك نعتقد بأنّه من المهم أن نحصل على تلك التوضيحات الآن".