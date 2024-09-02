مكلارين ترغب بمراجعة "قوانين البابايا" بعد معركة نوريس وبياستري

ترغب مكلارين بمراجعة تجاوز بياستري في المنعطف الرابع من اللفّة الأولى قبل اتّخاذ قرارها إن كانا قد امتثلا لـ "قوانين البابايا" الداخليّة.

في حين أنّ نوريس حظي بانطلاقة رائعة من المركز الأوّل، فإنّ سباقه انقلب في المنعطف المزدوج الثاني عندما أقدم بياستري على تجاوز عدائيّ أكثر من الجهة الخارجيّة، وهو ما كلّف زميله زخمًا سمح لشارل لوكلير سائق فيراري باستغلاله لتجاوزه نحو المركز الثاني.

ومع منافسة مكلارين على بطولة العالم، والتركيز الكبير على استغلال الفرص التي تُتاح لها في مواجهة ريد بُل، فإنّ طريقة خسارة الفريق لثنائيّة على المسار دفعت البعض للإشارة إلى أنّه كان يجب التعامل مع الوضع على نحوٍ مختلف.

وبحديثه بعد رؤية لوكلير يفوز بالسباق في مونزا إثر إنجازٍ متقنٍ لاستراتيجيّة التوقّف الوحيد، قال أندريا ستيلا مدير فريق مكلارين أنّ الإدارة الفريق والسائقَين سيتطرّقون إلى أحداث اللفّة الأولى، خاصة كون اللقبين أصبحا متاحين الآن.

وعندما سُئل إن كان تجاوز بياستري يندرج ضمن أطر "قوانين البابايا"، أجاب ستيلا: "سنقوم بمراجعة ذلك مع السائقَين، وسننظر في مقاطع الفيديو، ونفهم وجهة نظر كلٍ منهما، ومن ثمّ سنقوم بتقييم إذا ما كانا قد امتثلا أم لا".

وأردف: "سنتعلّم من ذلك إن كانت هناك دروسٌ مستخلصة، ومن ثمّ سنقوم بتعديل قوانين البابايا كي تسمح لنا بالسعي وراء بطولتَي الصانعين والسائقين بأفضل شكلٍ ممكن".

ويشعر ستيلا بأنّه بناءً على الأداء الذي يُقدّمه فريقه حاليًا، بالتوازي مع معاناة ريد بُل، قد غيّر ديناميكيّة المعركة على البطولة، وهو ما يجعل ضمان تحقيق سائقَيه لكلّ نقطة إضافيّة أولويّة.

الفوز في مونزا كان ممكنًا

خسرت مكلارين سباق مونزا نتيجة الإنجاز المتقن للوكلير لاستراتيجيّة التوقذف الوحيد بعد توقّف بياستري من الصدارة للحصول على إطارات جديدة للمرّة الثانية.

وقال ستيلا أنّ مكلارين تخلّت عن فكرة التوقذف الوحيد لأنّه كانت قلقة حول إمكانيّة تسبّب تحبّب الإطارات الذي عانت منه في انهيار كبيرٍ للوتيرة.

وقال: "اعتقد بأنّ سيارتنا تميل عادة لأن تكون جيّدةً جدًا على الإطارات الخلفيّة، لكنّنا نتعامل مع تحبّب الإطارات الأماميّة، ونميل لأن نكون على الجانب العدائيّ في ذلك".

وأضاف: "جعلنا ذلك قلقين، خاصة بعد إغلاق لاندو لإطاره الأماميّ الأيسر قبل بضع لفّات. عادة ما تكون تلك أعراض بدء معاناة الإطارات".

وأكمل: "بعد معرفة ما حدث، أعتقد بأنّ لوكلير لم يُواجه تآكل كافيًا كي نُحاول التغلّب عليه باستراتيجيّة التوقّفين، لأنّنا احتجنا للفّات إضافيّة".

وأردف: "لذا يبقى السؤال هل كان بوسعنا الفوز بالسباق أم لا. لكن يبدو أنّه كانت هناك إمكانيّات أكبر للإطارات بالمقارنة مع ما توقّعناه".

واختتم بالقول: "من الواضح أنّ الجميع دخل السباق مع الكثير من الشكوك، لأن لا أحد اختبر إطارات هارد في التجارب، وعندما تكون ثالثًا، فمن الأسهل عليك القول، سأحاول استراتيجيّة التوقّف الوحيد عوضًا عمّا تفعله عندما تكون في الصدارة. إن لم تنجح فلن تكون نهاية سباقك أكثر بؤسًا".