مكلارين ترغب العودة إلى التجارب الشتوية الممتدة في 2022

وافقت الفرق، لأسباب متعلقة بالتكلفة، على إقامة تجارب شتوية من فترة واحدة تمتد لثلاثة أيام في البحرين هذا العام، والتي انقسمت بين سائقَي كل فريق.

لكن ذلك وضع ضغطًا إضافيًا على الفرق التي واجهت مشاكل ميكانيكية خلال التجارب وخسرت وقتًا من برنامجها على الحلبة، كما صعّب ذلك الوضع أيضاً من مهمة السائقين المنتقلين إلى فرق جديدة، بما فيهم دانيال ريكاردو سائق مكلارين الحالي.

وقد أوضح سيدل بأنّه توقّع أن يواجه ريكاردو وسائقون آخرون في فرق جديدة وقتًا صعبًا في التأقلم بالمقارنة مع البقية.

فقال: "لن أقول بأن الأمر كان مفاجئًا، حيث علمنا بأن الانتقال من سيارة إلى أخرى لن يكون مباشرًا عندما يكون لديك يوم ونصف فقط من التجارب".

وأضاف: "أعتقد بأنّه لا جدوى من التذمّر حيال ذلك اليوم ونصف غير الكافية من التجارب، إذ أن ذلك كان اتفاقًا بين كل الفرق من أجل توفير النفقات. لذا لا جدوى من الخوض في ذلك أكثر من اللازم".

وتابع: "نأمُل جميعًا أن نعود إلى مزيد من أيام التجارب العام المُقبل، ولا سيّما في ظل وجود سيارات جديدة تمامًا في الموسم القادم".

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كما يأمُل سيدل كذلك أن تقام فترتا التجارب مع فترة كافية بينهما تسمح للفرق بتحليل البيانات التي جُمعت من الفترة الأولى، وبالتالي القيام بما حاولت مكلارين تحقيقه هذا العام مع يوم تصويرها الترويجي.

وقد بذل الفريق المتمركز في ووكينغ - والذي كان يواجه تحديًا إضافيًا بانتقاله من محركات رينو إلى محركات مرسيدس - جهدًا إضافيًا من أجل إكمال العمل على سيارته الجديدة في وقت مبكر.

وكان الفريق قادرًا على ضغط يومَي تصوير ترويجيين من أجل مساعدة ريكاردو على التأقلم، وكذلك منح الفريق نفسه فرصة التعلّم حول وحدة طاقته الجديدة مع وقت كافٍ للاستجابة قبل تجارب البحرين.

حيث قال سيدل عن ذلك: "من وجهة نظري، وعلى الأقل من وجهة نظر مكلارين، فإنه من المنطقي خوض فترتي تجارب شتوية مع فارق زمني كافٍ بينهما من أجل استيعاب مع تعلمناه من التجارب الأولى، وكذلك أن نكون قادرين على الاستجابة لتلك السيارة الجديدة بالكامل في 2022".

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