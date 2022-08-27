مكلارين تردّ على مزاعم ألبين حيال افتقار بياستري للنزاهة

وجد بطل الفورمولا 2 نفسه في مركز جدلٍ حول مستقبله، حيث تزعم ألبين بأنّ لديها عقدًا معه للتسابق لصالحها في العام المقبل، لكنّ بياستري نفى توقيعه على صفقة وأنّه لن يقود للفريق في 2023 في الوقت الذي تسعى فيه مكلارين لأن يكون خليفة دانيال ريكاردو المغادر.

وحظيت مغادرة بياستري المحتملة بردود فعلٍ سلبيّة لدى زافناور مدير ألبين، حيث قال في لقاءٍ صحفي أمسٍ الجمعة في سبا أنّه كان يتمنى لو تحلّى الأسترالي الشاب بالمزيد من النزاهة بعد كلّ الدعم الذي تلقاه من ألبين في نشأته في فئات التسابق الصغرى.

ونُقلت تعليقات زافناور إلى براون الذي ردّ عبر التشكيك في تواجد مدير ألبين في موقعٍ يُخوّله تقديم هكذا تعليقات.

وقال الأمريكي لقناة "سكاي سبورتس": "لا أعلم أيّة تفاصيل حيال علاقتهم في النهاية، لذا أعتقد بأنّه سيكون من غير المنصف بالنسبة لي أن أتّخذ موقفًا لأنّني لا أعلم ببساطة".

وأضاف: "لكن بناءً على ما حدث مؤخّرًا، وطريقة مغادرة فرناندو ألونسو وكيف فاجأ ذلك زافناور، كما لم يمض وقتٍ طويلٌ منذ أن كان متلقي غرامة 400 ألف يورو وخصم 15 نقطة، فلست متأكّدًا من أنّه يأتي بأعلى مستويات النزاهة والصدق وتوجيه هكذا اتّهامات تتمحور حول الأخلاقيات".