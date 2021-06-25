مكلارين ترحّب بخطوة فيا "الصائبة" لإبطاء وقفات الصيانة في الفورمولا واحد

كما أورد لكم موقعنا "موتورسبورت.كوم" يوم أمس الخميس، فقد عمدت "فيا" إلى ضمان ألّا تستخدم الفرق المستشعرات والأنظمة الأوتوماتيكية من أجل توقّع الخطوات الفردية الداخلة في عملية تغيير الإطار من أجل تسريع وقفة الصيانة.

وبدءًا من جائزة المجر الكبرى، تتوقّع "فيا" أن يكون هنالك زمن استجابة أدنى في اللحظات الحاسمة من وقفات الصيانة.

وذلك 0.15 ثانية بين ملاحظة تثبيت صمولة العجلة إلى حين إخبار الميكانيكي الذي يرفع السيارة بإنزالها، ومن ثمّ 0.2 ثانية من نزول السيارة إلى حصول السائق على إشارة الانطلاق.

وأوضح أندرياس سيدل مدير فريق مكلارين أنّ تلك التغييرات على وقفات الصيانة لن تجبر فريقه على القيام بأيّ أمر مختلف، حيث رحّب بتلك الخطوة من قِبَل "فيا".

فقال: "سلامة طاقم وقفة الصيانة لدينا هي أحد أهم الأمور بالنسبة لنا كفريق".

وأضاف: "نتواجد ضمن بيئة تنافسية للغاية في الفورمولا واحد، وعليه أعتقد أنه من الجيّد أن نحصل على توضيح أكبر لما تتوقّعه فيا من أجل أن يكون ضمن نطاق القوانين".

وتابع: "لا أعتقد بأنّ تلك الخطوة ستغيّر الكثير بالنسبة لنا كوننا دومًا نتّبع مقاربة محافظة لضمان ألا نعرّض أيًّا من أفراد طاقمنا للخطر".

وبينما لم يتسبب الوضع الحالي من وقفات الصيانة السريعة للغاية - مع انتظام فريق مثل ريد بُل في القيام بوقفات صيانة تحت الثانيتين - في أيّة حوادث كبيرة، فما يزال يشعر سيدل بأنّ "فيا" قد استبقت مشاكلها بتلك الخطوة عوضًا عن الانتظار.

فقال: "أحد أسباب ترحيبنا بتلك المبادرات من جانب فيا هو أنه من المهم كذلك أن نتوقّع المشاكل المتعلقة بالسلامة قبل حدوثها، وألّا ننتظر دومًا حتى تقع ومن ثم نتصرّف. وعليه فإننا سعداء جدًا بتلك الخطوة".