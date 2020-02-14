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فورمولا 1 / جائزة فيتنام الكبرى / أخبار عاجلة

مكلارين تتعهد بالحفاظ على سلامة موظفيها مع انتقال كورونا إلى فيتنام

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مكلارين تتعهد بالحفاظ على سلامة موظفيها مع انتقال كورونا إلى فيتنام
14-02-2020

قال زاك براون المدير التنفيذي لمكلارين أنّ الخطر الذي يشكّله وباء كورونا على جائزة فيتنام الكبرى تتمّ مراقبته عن كثب من قِبَل العلامة البريطانية، لكنّ الفورمولا واحد لم تُبدِ أيّة مخاوف بعد حيال السباق.

أعلنت الفورمولا واحد يوم أمس الأربعاء رسميًا تأجيل جائزة الصين الكبرى نتيجة تفشّي فيروس كورونا الذي طال أكثر من 24 دولة، مع أكثر من 1100 حالة وفاة تمّ تسجيلها.

وتتشارك فيتنام أرضًا حدودية مع الصين، ما جعل الغموض يُحيط بإقامة أوّل سباق فورمولا واحد في هانوي في 5 أبريل/نيسان.

هذا وقد اتّخذت السلطات الفيتنامية قرارًا بوضع حجر صحي على بعض القُرى في إقليم سون لوي الزراعي - والذي يقع على بُعد 25 ميلًا خارج هانوي - وذلك للـ 20 يوم المُقبلة بعد اكتشاف ستّ حالات مصابة بفيروس كورونا في الإقليم الذي يأهُل أكثر من 10 آلاف نسمة.

وضمن معرض حديثه خلال حدث الكشف عن سيارة مكلارين لموسم 2020 "ام سي ال35" اليوم الخميس، قال براون أنّه وبينما لم تُبد الفورمولا واحد أيّ تخوّف حول خطر إلغاء سباق فيتنام في الوقت الحاضر، لكنّ الوضع تتمّ مراقبته عن كثب.

"بالطبّع سلامة مكلارين والعالم بوجه عام لها الأهمية الأكبر. لم تبرز فيتنام كمشكلة محتملة، لكنّها قريبة للغاية ومن دول الجوار، لذلك سنراقب الوضع. من المؤكّد أننا لن نقوم بأيّ أمر يعرّض أفرادنا للخطر، كما لا أعتقد بأنّ الفورمولا واحد ستُقدم على ذلك أيضاً، لذلك أرى بأنّنا، مثل بقية العالم، سنراقب الوضع وتطوراته" قال براون.

وأضاف مُجيبًا على ما إذا كان أفراد الفريق قد أبدوا أيّة مخاوف من السفر إلى فيتنام: "نتواصل مع طاقمنا من وقت لآخر. لم يتواصل معنا أحد منهم بأيّة مخاوف، وذلك لأنّنا دومًا استباقيون في إطلاعهم على ما يحدث".

وتابع: "أعتقد بأنّه سيتعيّن علينا التعامل مع الوضع بينما يتطور أمامنا. لكنّنا لن نعرّض مطلقًا موظفي مكلارين لأيّ وضع غير مريح لا يرغبون بالتواجد فيه".

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يُشار إلى أنّ تأجيل جائزة الصين الكبرى قد خلّف أربعة أسابيع فارغة على روزنامة الفورمولا واحد بين سباقي فيتنام وهولندا في 3 مايو/أيار.

حيث أنّه وفي حال عدم المُضي قُدمًا في إقامة سباق فيتنام في موعده، فستتوسّع تلك الفجوة لتصل إلى ستّة أسابيع بين جائزتي البحرين في 22 مارس/أذار وهولندا.

"أعلم أنّ بعض السباقات تمّ إلغاؤها في الماضي، لكن ليس بالضرورة مثل ما نواجهه هنا" قال براون.

وأكمل: "إنّه وضع مروّع على العالم أجمع، لذلك نأمُل الوصول إلى حل حيث أرى بأنّ أمورًا أخرى كالرياضة لا تهم في أوضاع كهذه".

واختتم: "إذا ما كان هنالك شهر بدون سباقات، فهكذا سيكون الوضع. ربما سيبحث تشايس (كاري، رئيس الفورمولا واحد) عن بعض السباقات التي من الممكن أن تملأ تلك الفجوة، لكنّني أعتقد بأنّ الوضع سلس للغاية".

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