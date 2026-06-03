تدعم مكلارين هذا الموقف الذي لطالما عبّر عنه الرئيس التنفيذي زاك براون.

ففي رسالة حديثة إلى رئيس الاتحاد الدولي للسيارات محمد بن سُليّم، شدد براون على أن الشراكات المرتبطة بين الفرق تُضعف مبدأ العدالة في الرياضة.

كما أوضح أندريا ستيلا خلال المؤتمر الصحفي للاتحاد الدولي أن هذا الطرح لا يعكس وجهة نظر مكلارين فقط، بل يستند إلى مبدأ رياضي أوسع.

وأضاف ستيلا: "ما يقوله زاك، يمثل مكلارين."

وأكمل: "المبدأ الأساسي هنا هو أن هذه البطولة يجب أن تُقام بين فرق مستقلة، ونحن نؤمن بأن هذا المبدأ يجب تطبيقه بالكامل."

وتابع: "السبب في طرح هذا الموضوع هو أننا نعتقد أن هناك أمورًا لا تزال بحاجة إلى معالجة."

واسترسل: "أعتقد أن هناك إجماعًا عامًا بين جميع الأطراف المعنية."

ويتمحور الجدل بشكل أساسي حول ريد بُل، التي تمتلك فريقين في الفورمولا 1 تحت مظلة شركة واحدة.

كما تُطرح أيضًا الشراكة التقنية بين هاس وفيراري كنموذج آخر يُستخدم في النقاشات المتعلقة بتضارب المصالح.