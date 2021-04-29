مكلارين تدعو إلى اعتماد أوراق اقتراع سريّة لتغييرات قوانين الفورمولا واحد

دائمًا ما عبّرت الحظيرة المتمركزة في ووكينغ عن عدم ارتياحيها حيال تنامي الشراكات بين الفرق، حيث تشعر بأنّ الفورمولا واحد ستكون في وضعٍ أفضل بكثيرٍ بعشر فرقٍ متنافسة مستقلّة عن بعضها بالكامل.

وضمن عمودٍ مطوّلٍ كتبه على موقع فريقه اليوم الخميس، يعتقد زاك براون المدير التنفيذي لمكلارين أنّ الوقت قد حان لتحرّك "فيا" ووضع حدٍ للتحالفات.

ويعتقد الأمريكيّ أنّ ذلك لا يضرّ بالمنافسة على المسار فحسب، بل يعتقد كذلك أنّ هكذا تحالفات تعني أنّ بعض الفرق تُجبر على التصويت على تغييرات في القوانين لا تصبّ في صالحها في النهاية وذلك نتيجة حاجتها لدعم شركائها.

وقال حيال ذلك: "يُمكن للأقلّية إيقاف القرارات المتعلّقة بمستقبل الرياضة حاليًا، وليس من قبل الأغلبيّة، لكنّ قوّة تصويت بعض الفرق تتأثّر لصالح شريكاتها".

وأضاف: "شهدنا حالات صوّت فيها فريقٌ متّصلٌ، لإرضاء شريكه الأكبر، على قانونٍ يضعه في نقطة ضعف بشكلٍ واضح. هذه ليست رياضة. هذا لا يضع المشجّعين في المقام الأوّل".

وأكمل: "هذا وضعٌ تجب معالجته لذا طالبنا باعتماد نظام تصويت بأوراق اقتراعٍ سريّة وتطبيق ذلك في جميع اجتماعات لجنة الفورمولا واحد بشكلٍ فوري".

وأردف: "تملك الهيئة المقنّنة في الرياضات الأخرى سلطة الحوكمة كونها تُركّز دائمًا على المصالح الأسمى للرياضة بشكلٍ عام، ويجب أن يكون ذلك العامل الأساسيّ في الفورمولا واحد".

ثمّ تابع: "مع تغييرٍ في عمليّة التصويت فإنّ ذلك قد يُؤدّي إلى طريقة اتّخاذ قرارات أكثر مرونة ستُوفّر مكاسب أكبر لمصلحة المشجّعين وبالتالي الرياضة بشكلٍ عام بما فيها المشاركون فيها".

وبالنظر إلى الإجراءات الحاليّة في البطولة فإنّ على أيّ تغييرات في القوانين العبور بلجنة الفورمولا واحد. وتتضمّن الهيئة 30 صوتًا – واحدٌ لكلٍ من الفرق العشرة إلى جانب 10 لـ "فيا" ومثلها للفورمولا واحد.

ويتطلّب أيّ تغييرٍ في القوانين في الموسم الحالي الحصول على "أغلبيّة خارقة"، أي 28 من أصل الأصوات الـ 30.

وبحديثه بشكلٍ أوسع حول الشراكات بين الفرق، أوضح براون أنّه لا يعتقد بأنّ تلك هي الوجهة الأفضل للرياضة.

وقال حيال ذلك: "تصاعد التحالفات بين الفرق أصبح غير صحي بالنسبة لرياضتنا. ليس من مصلحتنا أن يتشارك فريقان أو ثلاثة المعدّات والخيارات الاستراتيجيّة. من بين الأسس الجذريّة للفورمولا واحد، على عكس الفئات الأخرى المقتصرة على مصنّع واحد، المنافسة المفتوحة بين المصنّعين".

وأكمل: "لا أتمنّى رؤية عدد الفرق يتقلّص في الفورمولا واحد، لكنّ تحالفات الفرق تبقى مشكلة لأنّها لا تروّج لمنافسة متكافئة. نحتاج للمزيد من التغييرات بالنسبة للحوكمة في الفورمولا واحد".

وأردف: "هناك تضاربٌ للمصالح في الفورمولا واحد ومن غير المرجّح أن يتغيّر ذلك قريبًا، لذا من المهمّ أكثر بالنسبة للفورمولا واحد وفيا، اللتين ليست لهما أيّ أجندة أخرى سوى نجاح الرياضة برمّتها، أن تتّخذا القرارات لما فيه مصلحة الفورمولا واحد وعدم مواجهة المعوّقات والمثبّطات من كلّ جهة".