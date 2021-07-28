مكلارين تدعم قرار تأجيل قيود وقفات الصيانة حتى جائزة بلجيكا الكبرى

أصدرت "فيا" توجيهًا تقنيًا في نهاية شهر يونيو/حزيران الماضي أعلمت فيه الفرق بأنها تتجه لإبطاء وقفات الصيانة وتقييد العمليات الآلية، وذلك على أسس متعلقة بالسلامة.

وكان من المقرر اعتماد القيود الجديدة بدءًا من جائزة المجر الكبرى نهاية هذا الأسبوع، لكن تحديثًا تم إصداره في سيلفرستون آثر فيه واضعو القوانين في الفورمولا واحد تأجيل ذلك إلى ما بعد العطلة الصيفية بدءًا من جائزة بلجيكا الكبرى.

ولطالما كانت مكلارين داعمة لتلك الخطوة بإبطاء وقفات الصيانة، إذ ترى بأنّه من الحكمة اتّخاذ قرار مثل هذا لتحسين مستويات السلامة وعدم انتظار وقوع الحوادث.

حيث رحّب سيدل "بالمناقشات الجيّدة والبنّاءة" التي جمعت الفرق و"فيا" حول قرار تأجيل تلك القوانين الجديدة حتى جولة سبا، إذ يوفّر ذلك مساحة أكبر للتأقلم مع الإجراءات الجديدة.

فقال: "بسبب الوضع الخاص الذي نتواجد فيه مع جائحة كورونا، فليس من السهل العودة إلى المصانع في الوقت الحالي، وبالتالي التدرّب سويًا مع الطاقم على التغييرات التي نصّ عليها التوجيه التقني".

وأضاف: "لذلك أعتقد أنه كان من المنطقي تأجيل اعتماد تلك القوانين، والاستفادة من العطلة الصيفية الأطول لمنح كل فريق المزيد من الوقت للاستعداد لمواجهة تلك التغييرات".

هذا وإلى جانب قرار التأجيل، فقد تم كذلك اعتماد بعض التغييرات على ما سبق وتضمنه التوجيه التقني، مع إزالة بعض متطلبات الوقت الأدنى التي تم تحديدها في البداية، بالإضافة إلى الإلزام بإجراءات مثل إشارة يدوية من كل مسدس إطار تفيد بأن الإطار قد تمّ تثبيته بأمان.

وقد عانى طاقم وقفة صيانة سائق مكلارين لاندو نوريس مع توقف البريطاني الوحيد في سباق جائزة بريطانيا الكبرى، حيث تسبب التوقف البطيء في تراجعه خلف فالتيري بوتاس على المسار.

حيث كان البريطاني الشاب في طريقه لصعود منصة التتويج، لكنه في النهاية أكمل السباق رابعًا خلف بوتاس.

"لقد كانت مشكلة عتاد، لم تكن متعلقة بأداء الطاقم الذي قام بعمل رائع مع وقفات الصيانة خلال الشهرين الماضيين" قال سيدل.

وأكمل: "أنا ممتن للقدر الكبير من التدريبات الذي قام به الطاقم مع تحسينات العتاد الأخيرة".