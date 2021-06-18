مكلارين تدعم إطارات بيريللي "الآمنة" لكنها ترغب بتوضيح سبب المشكلة

أصدر الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" توجيهاً تقنياً في وقت مبكر من هذا الأسبوع تعقيباً على انفجار إطاري سيارتي أستون مارتن وريد بُل في سباق باكو، في إشارة إلى أن ضغط الإطارات المنخفض من قبل الفريقَين كان السبب وراء ما حصل.

وكشف ماريو إيزولا مدير قسم الفورمولا واحد لدى بيريللي أن كلاً من الفريقين كانا يشغّلان الإطارات بضغط أقل من الموصى به في باكو، لكنهما لم يخرقا أية قوانين.

وصرح لويس هاميلتون سابقاً أن بيريللي ليست المُلامة فيما حصل، بينما يشعر مارسين بودكوفسكي المدير التنفيذي لدى ألبين بأنه سيكون من "المقلق" لو أن الفرق تتلاعب حقاً بمستويات ضغط الإطارات.

وأشار سيدل اليوم الجمعة أنّ كلمات النشرات الصحفية "مختارة بعناية من جميع الأطراف"، لكنه يشعر بالإحباط لعدم وجود المزيد من التوضيح حيال أسباب انفجار الإطارَين.

فقال: "الأمر المحبط بعض الشيء بالنسبة لنا، عدم وجود المزيد من الشفافية حيال ما حصل حقاً، لأنها مسألة حساسة تتعلق بالسلامة".

وأكمل: "عادة كان هذا إجراءً جيداً لبعض الحالات السابقة. لكن مع حالات كهذه، فإن الشفافية مطلوبة".

وحين سُئِل حيال المعلومات التي يرى أنها ناقصة حيال المشكلة، ردّ سيدل بضرورة إيضاح التكهنات، مشيراً أنّ الانتقادات الموجهة إلى بيريللي غير عادلة.

فقال: "هناك الكثير من الانتقادات موجهة إلى بيريللي، لكن في نهاية المطاف ذلك ليس أمراً ندعمه".

وأكمل: "أعتقد أن إطارات بيريللي آمنة هذا الموسم. لو نظرنا إلى باكو على سبيل المثال، لو كانت السيارتان تشغلان تلك الإطارات ضمن الحدود المنصوح بها من قبل بيريللي، لما كنا لنشهد أية مشاكل على الإطلاق".

وأردف: "لهذا السبب أعتقد أن الشفافية ستكون مهمة للجميع لفهم ما حصل، وما تسبب بالمشكلة".

يشار أنّ "فيا" ذكرت الجميع قبل جائزة فرنسا الكبرى بأن المسؤولية تقع على عاتقهم للالتزام بمستويات الضغط الموصى بها، بالتزامن مع تكثيف الكشوفات.