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الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة ميامي الكبرى

مكلارين تدافع عن نفسها بشأن زيارة ترامب "تميمة الحظ" لمرآب الفريق في ميامي

أوضحت مكلارين بأن زيارة الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب لمرآب الفريق قُبيل انطلاق سباق جائزة ميامي الكبرى لم تكن إظهارًا لدعم أهدافه السياسية.

دونالد ترامب، الرئيس ال45 للولايات المتحدة الأمريكية وزاك براون، الرئيس التنفيذى لفريق مكلارين

الصورة من قبل: ستيفن تي/ صور لات

عمد ترامب إلى ظهور مثير للجدل في جائزة ميامي الكبرى يوم أمس الأحد، حيث قدم التحية للجماهير، فيما شوهد مع أسماء كبيرة من عالم سباقات الجائزة الكبرى.

كما توقف لالتقاط صور في مرآب مكلارين وشوهد وهو يتحدث مع زاك براون المدير التنفيذي للفريق قُبيل السباق.

وكان لا بد من أن تثير الطبيعة المنقسم عليها لترامب بعض الجدل حول سبب منحه تلك المنصة الإعلامية العالمية من قبل الفورمولا 1 ومكلارين، لكن الأخيرة سرعان ما أوضحت بأن قرارها هذا لا علاقة له بالسياسة.

حيث جاء في بيان أصدره الفريق: "مكلارين منظمة غير سياسية، مع ذلك، فإننا نحترم ونعترف بمكتب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية".

وأضاف البيان: "لذلك عندما تلقينا طلبًا بزيارة مرآبنا في يوم السباق، قبلناه رفقة رئيس فيا والمدير التنفيذي لليبرتي ميديا والفورمولا 1. كما أننا نتشرف بأنه تم اختيار مكلارين رايسينغ كممثلة للفورمولا 1، وهو ما منحنا الفرصة لإظهار الجانب الهندسي العالمي الذي نجلبه إلى رياضة السيارات".

هذا وتزامنت زيادة ترامب لمرآب مكلارين مع حصد الفريق لأولى انتصاراته منذ 2021 وكذلك الفوز الأول لنوريس في الفورمولا 1.

حيث صرّح نوريس عقب السباق وقال بأن ترامب قد قام بتهنئته على الفوز ووصف نفسه "بتميمة حظ" البريطاني الشاب.

وقد عقّب نوريس على محادثة ترامب قائلًا: "أعتقد بأنه أمر أتشرف به، لأنه عندما يكون لديك شخص كهذا ويأخذ من وقته ليتحدث معك ويُبدي إعجابه بما قمت لهو شرف كبير. لقد قال بأنه تميمة حظي لأنني حققت فوزي الأول اليوم. لذلك لا أعلم إذا ما سيأتي إلى المزيد من السباقات".

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