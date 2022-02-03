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مكلارين تُخطّط لاعتماد حزمة تحديثات للسباق الأوّل في البحرين

تُخطّط مكلارين لجلب حزمة تحديثاته لسيارتها لموسم 2022 من بطولة العالم للفورمولا واحد خلال السباق الافتتاحيّ في البحرين كجزء من مقاربة معدّلة للموسم الجديد.

مكلارين تُخطّط لاعتماد حزمة تحديثات للسباق الأوّل في البحرين

سيكون موسم 2022 بداية الحقبة الجديدة للفورمولا واحد على إثر مراجعة القوانين التقنيّة التي دفعت الفرق للعمل على تصاميم انسيابيّة مختلفة بالكامل عن الجيل السابق من السيارات.

ومن الممكن أن يُؤدّي تغيير القوانين لإمكانيّة خلط الترتيب، كما أنّه سينتج منحى تطويرٍ عالٍ في القسم الأوّل من الموسم.

وكجزء من دفع تطويرها، تُخطّط مكلارين بالفعل لجلب تحديثات لسيارتها لموسم 2022، "ام.سي.ال36" خلال الجولة الافتتاحيّة من الموسم في البحرين في 20 مارس.

وقال بيرس ثين مدير عمليّات الفورمولا واحد في مكلارين: "نعلم أنّ الأداء في السباق الأوّل سيكون حرجًا، وسنجلب حزمة تحديثات لذلك الحدث، لكنّنا نتوقّع تقديم المزيد من التحديثات إثر ذلك".

وأضاف: "أحد الأسباب وراء عدم اعتمادنا للكثير من قطع الغيار هو معرفتنا برغبتنا بتطوير السيارة. لا فائدة من جلب ستّ أرضيّات وستّة أجنحة أماميّة للسباق الأوّل.

وأكمل: "سنتّبع بعض المقاربات المختلفة هذا العام من أجل ضمان توافر قدرة الإنتاج والاستجابة للتطويرات الانسيابيّة. سيكون ذلك مفتاح النجاح هذا العام".

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يأتي ذلك كجزء من مراجعة مكلارين لعمليّة إنتاج القطع بالتوجّه إلى دورة القوانين الجديدة، حيث اختارت تصنيع قطع غيار أقلّ كي تتمكّن من السعي وراء المزيد من التحديثات في إطار القيود التي يفرضها سقف النفقات.

وقال ثين أنّ هناك "تغييرًا ثقافيًا في طريقة القيام بالأمور على نحوٍ مختلفٍ" للفريق مع سيارة 2022، والتي من المنتظر أن يتمّ الكشف عنها في 11 فبراير/شباط.

وقال في هذا الصدد: "نحن حريصون للغاية على تأخير الإنتاج قدر الإمكان وعدم تصنيع الكثير من القطع البديلة، وذلك لضمان وجود فرصة لتقديم التحديثات للسباق الأوّل".

وأكمل: "شكل البرنامج مختلفٌ بالكامل للسيارة الجديدة بالمقارنة مع السيارات السابقة. وعندما تدخل قيود سقف النفقات في المعادلة مع التحديات الهندسيّة والتصنيعيّة، فحينها عليك التعويل على العمل الجماعي الرائع، والتركيز الدقيق على بلوغ الأهداف".

وأردف: "نعوّل على جودة وقوة فريق عملنا عندما يصبح الوضع صعبًا، ونحن محظوظون بهم".

وقال ثين أنّ قرار تصنيع قطع غيار أقلّ مثّل "مقايضة صعبة" من أجل السماح بمقاربة أكثر مرونة للتحديثات، لكنّه أوضح بأنّ الفريق لن يعاني من أيّ نقصٍ في القطع البديلة.

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