مكلارين تُخطط لإكمال يوم تصوير ترويجي لسيارتها الجديدة "قرب" التجارب الأولى

كشفت مكلارين عن سيارتها الجديدة لموسم 2022 خلال حدث الإطلاق في مقرّها في ووكينغ يوم الجمعة الماضي، حيث تميّزت بتصميم انسيابي معدّل وكسوة مختلفة.

وكانت مكلارين الفريق الثاني فقط بعد أستون مارتن الذي يكشف عمّا ستبدو عليه سيارات 2022 الفعليّة من خلال تقديم سيارة حقيقيّة. في المقابل اختارت هاس الكشف عن نموذجها الجديد برسومات حاسوبيّة، بينما استخدمت ريد بُل سيارة استعراضيّة لتقديم كسوة 2022.

وأتبعت أستون مارتن إطلاقها يوم الخميس بإكمال يوم تصوير ترويجي بسيارتها "آي.ام.آر22" يوم الجمعة في سيلفرستون.

وعادة ما تميل الفرق لاستخدام يومٍ من يومَي التصوير الترويجي اللذين تسمح بهما القوانين كلّ عام قبل التجارب الشتويّة من أجل التحقّق من الأنظمة قبل بدء التجارب الرسميّة.

وعندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" حول خطط مكلارين، قال أندرياس سيدل مدير الفريق أنّه يهدف إلى إكمال يوم تصويرٍ ترويجي قبل التجارب الأولى في برشلونة.

وقال الألماني: "بشكلٍ مماثلٍ لبقيّة الفرق الأخرى فإنّنا نخطّط لإكمال يوم تصوير ترويجي قريبًا للغاية من بداية التجارب الرسميّة في برشلونة".

وأضاف: "ذلك هو الجدول. لا تزال لدينا العديد من النقاط لإتمامها في الأسبوع المقبل لنكون جاهزين لذلك".

وأكمل: "لكن من خلال العمل الرائع من قبل الجميع تحت قيادة بيرس ثين وجايمس كي وأندريا ستيلا، فأنا واثقٌ بالتأكيد من أنّنا سنكون جاهزين".

وتقتصر أيّام التصوير الترويجيّة على مسافة 100 كلم، ما يعني أنّ لاندو نوريس ودانيال ريكاردو سائقي الفريق سيحصلان على الاختبارات الحقيقيّة المطوّلة خلال التجارب الشتويّة الأولى بين 23 و25 فبراير.

وشعر كي المدير التقنيّ للفريق أنّ بوسع مكلارين أن "تكون فخورة بتقديمها سيارة حقيقيّة" في حدث الإطلاق، وفي حين أنّ تلك ستكون النسخة التي سيتوجّه بها الفريق إلى برشلونة، فإنّ بعض المكوّنات "تمّ إخفاؤها" لأسباب "واضحة".

وقال كي: "هناك بعض الجوانب الحساسة، لكنّ الكثير سيظهر عندما نختبر السيارة. على صعيد خطط التطوير فمثل أيّ فريق فأنا متأكّدٌ من أنّ لدينا خطوات تطوير مبكّرة لأنّنا لا نزال في مرحلة التعلّم".

وأكمل: "نسق التطوير والاستباق الذي سيُظهره الجميع لاكتشاف الخطوات التالية سيكون قويًا. لذا سنجلب بعض التحديثات في البحرين. ومن ثمّ هناك بعض الخطوات التالية الجارية بالفعل الآن (بصدد الاختبار)".

واختتم بالقول: "سترون السيارة تتغيّر. لكنّني متأكّدٌ من أنّ سيارات الجميع ستتغيّر".