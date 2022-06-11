مكلارين تخشى من عدم القدرة على البقاء تحت سقف النفقات في 2022

أشارت عدة فرق إلى أن البقاء تحت سقف النفقات سيكون مستحيلاً وذلك بسبب التضخم وارتفاع تكاليف النقل، حيث صرح كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل بأن سبع فرقٍ ستصرف أكثر من الحد المسموح البالغ 141.2 مليون دولار أمريكي - حيث تمت إضافة 1.2 مليوناً للروزنامة التي تتألف من 22 سباقاً (بدلاً من 21 حين تم اعتماد القرار).

بالمقابل، تعارض ألبين وألفا روميو الضغوطات لرفع السقف الأمر الذي سيمنح الفرق المطالبة بذلك مزيداً من الحرية.

وما زال يأمل سيدل في أن يجد الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" والفورمولا واحد، حلاً لهذه المشكلة.

فقال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "بالنسبة لنا كفريق، كنا نخطط للبقاء تحت السقف منذ بداية الموسم، لكن مع جميع تلك المصاريف غير المتوقعة، لم يعد بوسعنا ذلك، لأنه ببساطة لديك تكاليف ثابتة ضرورية لسير الموسم".

وأكمل: "لدينا تكاليف ثابتة، مثل الموظفين وغير ذلك، لا يمكننا تعديلها".

وتابع: "لكن مع التغير غير المتوقع والارتفاع الهائل في التكاليف بشكل خاص تكاليف الشحن وفواتير الطاقة، فإننا ضمن نفس الوضع الذي تعاني منه العديد من الفرق التي لن تستطيع البقاء تحت السقف هذا الموسم".

وأردف: "ما زلت آمل - مع كل النقاشات الدائرة حالياً - مع الفرق الأخرى، ’فيا’ والفورمولا واحد، بأن نجد الحل الذي يناسب الجميع".

لاندو نوريس، مكلارين تصوير: صور موتورسبورت

من جهة أخرى، ما زال سيدل يرى بأن فكرة السقف كانت ضرورة من أجل الاستدامة المالية وكذلك لموازنة مستويات المنافسة بين الفرق.

فقال: "لا أريد الخوض في الكثير من التفاصيل حول النقاشات التي نخوضها حالياً مع الفرق الأخرى و’فيا’".

وأكمل: "الأمر الأهم هو إيجاد حل يناسب الجميع، لأنني أعتقد أنه من الضروري للغاية ضمان بقاء المبدأ الذي قام عليه سقف النفقات وألا يتمّ تجاهله".

واختتم: "أنا مسرور تماماً بقانون السقف. كان ضرورياً للرياضة بشكل عام من أجل الاستدامة المالية للفرق، وكذلك من الناحية التنافسية أيضاً".