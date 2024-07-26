مكلارين تخشى أن تقع في فخ عقوبة فيرستابن في بلجيكا

أحرزت مكلارين ثنائية مستحقة وامتلكت السيارة الأسرع في سباق المجر الأخير، لكن زاك براون المدير التنفيذي للفريق أوضح أن فريقه "سيرتكب خطأ كبيرًا" إذا ما ظن أن ماكس فيرستابن على متن سيارة ريد بُل لن يكون بوسعه الفوز بسبب عقوبة التراجع.

سيتأخّر فيرستابن 10 مراكز من مكان تأهله لسباق جائزة بلجيكا الكبرى، وذلك بعدما آثرت ريد بُل منحه محرك الاحتراق الداخلي الخامس له هذا الموسم على أمل الاستفادة من فرص التجاوز على حلبة سبا-فرانكورشان.

كما يبدو بأن ريد بُل قد عادت إلى وتيرتها القوية في سبا، ولا سيما بعد تصدّر فيرستابن للتجارب الحرة الأولى بفارق ناهز نصف ثانية عن أقرب ملاحقيه.

وبالحديث عن فرص فريقه نهاية هذا الأسبوع ولا سيما مع عقوبة فيرستابن، قال زاك براون: "إنها حلبة صعبة من حيث قدر الارتكازية الذي تريده في مقابل السرعة على المقاطع المستقيمة. ماكس كان أكثر من رائع في المقطع الثاني هناك".

وأضاف: "عليك أن تفترض أنه سيحرز البول بوزيشن، ما يعني انطلاقه من المركز الـ 11 (بعد العقوبة)، والتجاوز ممكن هنا، وأذكر أننا تقدمنا من المركز الـ 20 إلى التاسع خلال لفتين أو ثلاث قبل وقت ليس بطويل".

وتابع: "لهذا سيكون خطأ فادحًا أن تظن أنه لن ينجح في التقدم من المركز الـ 11 إلى المركز الأول، ولكن على أية حال يجب أن نستفيد من أفضلية كل فرصة تسنح لنا".