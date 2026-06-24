مكلارين تختبر جناحاً خلفياً دوّارًا خلال جائزة النمسا الكبرى        

كانت فيراري قد فاجأت بادوك الفورمولا 1 خلال اختبارات الشتاء عبر جناح خلفي يدور بزاوية 180 درجة عند تفعيل وضعية الخط المستقيم، وهو ما أثار اهتمام المنافسين الذين بدأوا بدراسة تطوير نسخ خاصة بهم.

وقدمت ريد بُل تصميمها الخاص للجناح الخلفي الدوّار خلال جائزة ميامي الكبرى، وإن كان يختلف من حيث آلية عمله.

أمّا الآن فستختبر مكلارين مفهوماً مشابهاً، بعدما أعلنت عن استخدام "جناح خلفي تجريبي" خلال حصص التجارب الحرة في النمسا، وهو تصميم يُعتقد أنه يعتمد على فكرة الجناح الدوّار.

وجاء في تقدير الفريق للجولة النمساوية: "في إطار مواصلة هذا الزخم، سيجلب الفريق تحسينات تفصيلية صغيرة إلى القسم الخلفي من سيارة 'إم سي إل40'. بالإضافة إلى ذلك، سنختبر جناحاً خلفياً تجريبياً خلال حصص التجارب الحرة يوم الجمعة".

ويُنظر إلى الجناح الجديد باعتباره عنصراً اختبارياً، ولذلك لا يُتوقع استخدامه بعد يوم الجمعة في النمسا. وبعد تحليل البيانات بعناية في المصنع، قد يعود التصميم نفسه أو نسخة معدلة منه لاحقاً هذا الموسم كجزء من حزمة تطوير تهدف إلى تحسين الأداء.

وقال نيل هولدي المدير التقني لمكلارين: "نحن نبحث دائماً عن تحسينات تضيف أداءً وزمناً أفضل للفة".

وأضاف: "بالنسبة إلى هذا الحدث، ركزنا على تحديثات تفصيلية صغيرة في المنطقة الخلفية للسيارة، بالإضافة إلى جناح خلفي تجريبي سيُستخدم خلال حصص يوم الجمعة".

وأكمل: "ورغم أن الحزمة الجديدة أخف من بعض التحديثات الأخيرة التي جلبناها، فإن هذه التطويرات تندرج ضمن مسار التطوير المستمر طوال الموسم، وما زلنا نسعى إلى اغتنام كل فرصة ممكنة لتحسين زمن اللفة".

وساعدت التحديثات الأخيرة التي أدخلتها مكلارين، ولا سيما الحزم الكبيرة في ميامي وكندا، الفريق على تقليص الفارق مع مرسيدس متصدر بطولة الصانعين.

لكن التطويرات التي أدخلها الحصان الجامح جعلت "اس.اف-26" لاعباً رئيسياً أيضاً، حيث وصف كل من أندريا ستيلا مدير مكلارين وبطل العالم لاندو نوريس هيكل سيارة فيراري بأنه الأفضل في الفورمولا 1 حالياً.