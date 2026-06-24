مكلارين تختبر جناحاً خلفياً دوّارًا خلال جائزة النمسا الكبرى
ستصبح مكلارين أحدث الفرق التي تختبر مفهوم الجناح الخلفي الدوّار خلال جائزة النمسا الكبرى، بعدما سبقتها فيراري وريد بُل إلى اعتماد تصاميم مشابهة.
شارل لوكلير، فيراري وأوسكار بياستري، مكلارين
الصورة من قبل: سيمون غالاوي
كانت فيراري قد فاجأت بادوك الفورمولا 1 خلال اختبارات الشتاء عبر جناح خلفي يدور بزاوية 180 درجة عند تفعيل وضعية الخط المستقيم، وهو ما أثار اهتمام المنافسين الذين بدأوا بدراسة تطوير نسخ خاصة بهم.
وقدمت ريد بُل تصميمها الخاص للجناح الخلفي الدوّار خلال جائزة ميامي الكبرى، وإن كان يختلف من حيث آلية عمله.
أمّا الآن فستختبر مكلارين مفهوماً مشابهاً، بعدما أعلنت عن استخدام "جناح خلفي تجريبي" خلال حصص التجارب الحرة في النمسا، وهو تصميم يُعتقد أنه يعتمد على فكرة الجناح الدوّار.
وجاء في تقدير الفريق للجولة النمساوية: "في إطار مواصلة هذا الزخم، سيجلب الفريق تحسينات تفصيلية صغيرة إلى القسم الخلفي من سيارة 'إم سي إل40'. بالإضافة إلى ذلك، سنختبر جناحاً خلفياً تجريبياً خلال حصص التجارب الحرة يوم الجمعة".
ويُنظر إلى الجناح الجديد باعتباره عنصراً اختبارياً، ولذلك لا يُتوقع استخدامه بعد يوم الجمعة في النمسا. وبعد تحليل البيانات بعناية في المصنع، قد يعود التصميم نفسه أو نسخة معدلة منه لاحقاً هذا الموسم كجزء من حزمة تطوير تهدف إلى تحسين الأداء.
وقال نيل هولدي المدير التقني لمكلارين: "نحن نبحث دائماً عن تحسينات تضيف أداءً وزمناً أفضل للفة".
وأضاف: "بالنسبة إلى هذا الحدث، ركزنا على تحديثات تفصيلية صغيرة في المنطقة الخلفية للسيارة، بالإضافة إلى جناح خلفي تجريبي سيُستخدم خلال حصص يوم الجمعة".
وأكمل: "ورغم أن الحزمة الجديدة أخف من بعض التحديثات الأخيرة التي جلبناها، فإن هذه التطويرات تندرج ضمن مسار التطوير المستمر طوال الموسم، وما زلنا نسعى إلى اغتنام كل فرصة ممكنة لتحسين زمن اللفة".
وساعدت التحديثات الأخيرة التي أدخلتها مكلارين، ولا سيما الحزم الكبيرة في ميامي وكندا، الفريق على تقليص الفارق مع مرسيدس متصدر بطولة الصانعين.
لكن التطويرات التي أدخلها الحصان الجامح جعلت "اس.اف-26" لاعباً رئيسياً أيضاً، حيث وصف كل من أندريا ستيلا مدير مكلارين وبطل العالم لاندو نوريس هيكل سيارة فيراري بأنه الأفضل في الفورمولا 1 حالياً.
شارك أو احفظ هذه القصّة
أحدث الأخبار
مكلارين تختبر جناحاً خلفياً دوّارًا خلال جائزة النمسا الكبرى
مفاجأة من أودي: أول تطوير للمحرك بمساعدة نظام "أديو" ظهر بالفعل
ساينز: تألق هاميلتون ليس صدفة ويستحق الإشادة على التحول الذي حققه في 2026
سائق فورمولا 1 سابق: "لوكلير وصل إلى الحضيض نفسيًا"
تحليل: كيف ستحدد فيراري وآودي مستقبل فيرستابن في الفورمولا 1؟
تحليل: ما كانت فرص نوريس الفعلية في الفوز بسباق جائزة ميامي الكبرى للفورمولا 1؟
ستيلا كان محقًا بشأن مشكلة سرعة الاقتراب في الفورمولا 1: لكن هذا هو سبب عدم وجود حلّّ سهل
رأي: جدل فيرستابن مع الصحفيين يكشف مشكلة أكبر حول التقليل من قيمة الإعلام
قم بالاشتراك والوصول إلى Motorsport.com باستخدام أداة حظر الإعلانات الخاصة بك.
من الفورمولا 1 إلى موتو جي بي، نقدم تقاريرنا مباشرة من حلبة السباق لأننا نحب رياضتنا، مثلك تمامًا. وللاستمرار في تقديم صحافتنا المتخصصة، يستخدم موقعنا الإعلانات. ومع ذلك، نريد أن نمنحك الفرصة للاستمتاع بموقع ويب خالٍ من الإعلانات وخالٍ من أدوات التتبع ومواصلة استخدام أداة حظر الإعلانات.
أبرز التعليقات