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مكلارين تختبر أنفاً جديداً لسيارتها مشابهاً لما تستعمله مرسيدس

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مكلارين تختبر أنفاً جديداً لسيارتها مشابهاً لما تستعمله مرسيدس

قامت مكلارين بتجربة أنف جديد لسيارتها مماثل لأنف سيارة مرسيدس، خلال التجارب الحرة لجائزة توسكانا الكبرى، حيث يأمل الفريق أن يكون جيداً بما يكفي ليتم استعماله لبقية الموسم.

تمت تجربة التصميم الجديد مع سيارة كارلوس ساينز في موجيللو لفترة قصيرة مع بداية التجارب الحرة الأولى.

ويبدو الأنف الجديد مماثلاً بشكل كبير لأنف سيارة مرسيدس، مع بنية ضيقة وصفائح تحتية ضيقة كذلك.

واضطرت مكلارين للخضوع لتجارب التصادم من جديد مع استعمال الأنف الجديد، وستتخذ القرار حيال مواصلة استعماله قبل 30 سبتمبر/أيلول، الموعد النهائي لتجميد تطوير القطع الأساسية للسيارات.

وأشار أندرياس سيدل مدير الفريق إلى أن الأنف الجديد أظهر بعض التحسّن خلال العمل في نفق الهواء، بالتالي فإن الفريق يجرّبه على المسار ليقيّم الفوائد المرجوّة.

فقال: "نحن ببساطة نجمع البيانات لأننا وجدنا بعض النتائج المشجعة في نفق الهواء. ذلك أمر نودّ تأكيده أولاً، قبل أن نتخذ القرار باستعماله خلال السباقات".

وأوضح سيدل أن الأنف الجديد ليس جاهزاً بعد، لكن وفي حال عمل كما يجب، فإن الفريق سيعتمده في كلتا السيارتين.

فقال: "ليس جاهزاً لاعتماده خلال السباقات بعد. قمنا بتجربة اختبارية اليوم لجمع البيانات بغرض المقارنة مع نتائج نفق الهواء".

وتابع: "أتوقع أنه وفي حال كانت البيانات إيجابية حينها يمكننا أن نعمل على استعماله خلال السباقين أو الثلاثة المقبلة".

وتعمل مكلارين بشكل كبير على خططها التطويرية، وذلك بعد أن قامت بتجربة أرضية جديدة لسيارة 2021 منذ عدة سباقات.

وبالرغم من تجميد تطوير قطع أساسية للموسم المقبل، يمكن للفرق إجراء تحديثات انسيابية قد تؤدي إلى تحسين في الأداء.

وستعمل التغييرات على الأرضية الجديدة للسيارة في 2021 على خفض مستويات الارتكازية كي تستطيع بيريللي مزود الإطارات التعامل مع الأحمال المتزايدة التي تفرضها السيارات.

أنف سيارة مكلارين

أنف سيارة مكلارين

تصوير: جورجيو بيولا

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