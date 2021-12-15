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فورمولا 1 / تجارب ما بعد الموسم أخبار

مكلارين تختبر أغطية "ليد" على الإطارات في تجارب أبوظبي للفورمولا واحد

اختبرت مكلارين نظام إضاءة بتقنية "ليد" على أغطية الإطارات الخلفية لسيارتها خلال تجارب ما بعد الموسم في أبوظبي اليوم الأربعاء، والذي وفّر لمحة عن التقنيات المستقبلية في الفورمولا واحد.

مكلارين تختبر أغطية "ليد" على الإطارات في تجارب أبوظبي للفورمولا واحد

خلال الفترة الأولى من تجارب اليوم الأربعاء على حلبة ياس مارينا، تم تركيب أغطية الإطار على المجموعة الخلفية لسيارة لاندو نوريس والتي تضمّنت أضواء "ليد".

وأكمل نوريس لفة سريعة واحدة باستخدام أغطية الأضواء قبل العودة إلى المرآب، ليتم إزالتها قبل الطلعة التالية.

وقد وفّرت تلك الخطوة مذاقًا للتقنيات المستقبلية في الفورمولا واحد والتي قد يتم تقديمها إلى البطولة في المستقبل.

ويمكن استخدام تلك الأضواء على الأرجح إمّا لأغراض تسويقية للفريق أو لتوفير معلومات مثل مركز السيارة.

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وتعقيبًا على ذلك صرّح ماريو إيزولا مدير مشروع الفورمولا واحد لدى صانع الإطارات بيريللي لموقعنا "موتورسبورت.كوم" قائلًا: "كانت هنالك فكرة لوضع بعض أضواء الليد على أغطية الإطارات، وذلك من أجل استخدامها كذلك لأغراض تسويقية، ما يعني أنه يمكنك عرض أية رسالة عليها".

وأضاف: "لكن بالطبّع عليك اختبارها أولًا، كون تلك الأغطية تعد عاملًا كذلك قد يزعزع من توازن الإطار".

وتابع: "يمكنك كذلك عرض مركز السيارة، الشعارات، زمن اللفة في التصفيات أو شيء من هذا القبيل. هنالك الكثير من الاحتمالات. لديك التقنية، لذلك من السهل برمجتها وفق ما تريد أن تعرضه".

جديرٌ بالذكر أن أغطية الإطارات ستعود إلى الفورمولا واحد العام المُقبل كجزء من تعديلات القوانين التقنية، ما دفع الفرق إلى اختبارها على سيارات الاختبار المعدّلة خلال تجارب أبوظبي التي سُمح لهم فيها كذلك باستخدام إطارات بيريللي بقياس 18 إنشًا لتكون لديهم الفرصة لجمع بعض البيانات قُبيل تقديمها في الموسم المُقبل.

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