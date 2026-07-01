وبعد بداية موسم شهدت معاناة في الاستفادة المثلى من وحدة الطاقة، أحرزت مكلارين تقدمًا ملحوظًا خلال السباقات الأخيرة، لكن أندريا ستيلا مدير الفريق يرى أن المشكلة الأساسية لا تزال قائمة.

وأوضح ستيلا أن الفارق مع مرسيدس يتراوح في المتوسط بين 0.3 و0.4 ثانية، وأن الجزء الأكبر منه يعود إلى الأداء في المنعطفات.

حيث قال: "عندما ننظر إلى الفارق مع مرسيدس، فإنه يتراوح عادة بين 0.3 و0.4 ثانية. نحو 70% من هذا الفارق يأتي في المنعطفات، بينما يأتي 30% منه على الخطوط المستقيمة".

وأضاف: "في المنعطفات، السبب واضح إلى حد كبير، فسيارتهم تولد ارتكازية أكبر من سيارتنا. نحن نعمل على هذا الجانب ولدينا بعض المشاريع الواعدة".

وتابع: "أما نسبة الـ 30% المتبقية على الخطوط المستقيمة، فقد تكون ناتجة عن مقاومة الهواء في سيارتنا. لكنها قد ترتبط أيضًا بطريقة استخدامنا لوحدة الطاقة".

هذا وأشار ستيلا أيضًا إلى أن تحليل بيانات نظام تحديد المواقع يُظهر خسارة تتراوح بين عُشر وعُشرين من الثانية عند التسارع على الخطوط المستقيمة.

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فقال: "عندما تنظر إلى بيانات نظام تحديد المواقع، يمكنك رؤية خصائص السيارات المختلفة. ومن الواضح أننا نخسر ما لا يقل عن 0.1 إلى 0.2 ثانية على الخطوط المستقيمة".

وأكمل: "من الصعب تحليل ذلك عبر الهندسة العكسية، لأنه ليس من السهل تحديد مصدر فارق لا يتجاوز بضعة كيلومترات في الساعة. وقد يكون السبب مرتبطًا بمقاومة الهواء أو بطريقة استخدام وحدة الطاقة".

واعترف مدير فريق مكلارين بأنه لا يمكن الجزم بوجود فروق كبيرة على مستوى وحدة الطاقة، لكنه يرى أن مرسيدس تمتلك أفضلية من ناحية الانسيابية، قائلًا: "لا أستطيع الحديث عن وجود فروق في وحدة الطاقة. وإذا افترضنا أنها متساوية، فإن الفارق المتبقي قد يكون ناتجًا عن مقاومة الهواء".

واختتم: "علينا أن نعترف بأن مرسيدس تتمتع بمقاومة هواء أقل من سيارتنا. لدينا نسب تروس مختلفة، وقد يكون لذلك تأثير أيضًا. لكن ما نستطيع التحكم فيه هو تقليل مقاومة الهواء في سيارتنا. في الوقت الحالي، ينصب تركيزنا بالكامل على ذلك، ونواصل العمل عن قرب مع قسم المحركات في مرسيدس".