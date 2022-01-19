مكلارين: تحقيق "فيا" في أحداث أبوظبي يجب أن يُقدّم أجوبة واضحة

على خلفيّة التطبيق المثير للجدل لقوانين استئناف السباق بعد فترة سيارة الأمان في الجولة الختاميّة من الموسم الماضي في أبوظبي، أطلقت "فيا" تحقيقًا مفصّلًا للوقوف على حيثيّات ما حدث.

لكن في ظلّ بعض المخاوف من أنّ "فيا" قد تُحاول تغطية أيّة أخطاء ارتُكبت، يعتقد براون أنّه من المهمّ لمصداقيّة الرياضة أن يحصل المشجّعون على أجوبة صادقة لما حدث وسبب اتّخاذ بعض القرارات.

وفي حين أنّه يعتقد بأنّ الفورمولا واحد ستتجاوز سريعًا جدل أبوظبي حال بدء موسم 2022 في البحرين، فإنّه يشعر في ذات الوقت أنّ هناك مسؤوليّة تقع على عاتق "فيا" للتعامل مع تحقيق أبوظبي بالجديّة التي يستحقّها.

وعندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" حول الضرر المحتمل الذي لحق بصورة الفورمولا واحد نتيجة أحداث سباق أبوظبي، قال براون: "أعتقد بأنّه مثلما هو الحال مع كلّ الوقائع المثيرة للجدل في الرياضة، فحالما يبدأ الموسم التالي، فإنّ الجراء تبدأ بالشفاء".

وأكمل: "لكن أعتقد بأنّ فيا تحتاج للخروج بتقريرٍ يشرح ما حدث وكيف ولماذا حدث كلّ ذلك. هذا ما كان صوابًا وهذا ما كان خاطئًا، وعليهم إثر ذلك إظهار اتّخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم تكرار ذلك".

وكانت "فيا" قد وضعت اللوم على "سوء فهم" للوضع من قبل المشجّعين ووسائل الإعلام بشأن ما حدث في أبوظبي، لكن من الواضح أنّ عددًا ضخمًا من متابعي البطولة لا يزالون غير سعداء بطريقة تطبيق قوانين سيارة الأمان من قبل مايكل ماسي مدير سباقات الفورمولا واحد.

وفي حين أنّ البعض وصل إلى حدّ الإشارة إلى وجود مؤامرة وراء قرارات ماسي للمساعدة في خلط أوراق معركة البطولة، لا يرى براون بوجود أيّ سوء نيّة.

وقال حيال ذلك: "لا أعتقد بأنّ ذلك كان قرارًا ماكرًا. لذا بالنسبة لأولئك الذين يعتقدون بأنّ هذه الرياضة فاسدة فلا أتّفق مع ذلك".

وأكمل: "هل أعتقد بأنّه ربّما كان من الممكن اتّخاذ قرار مختلف؟ أجل، ربّما. لكنّني أريد الانتظار حتّى صدور تقرير فيا".

وأردف: "أعتقد بأنّنا شاهدنا في الرياضة بشكلٍ عام اتّخاذ الحكّام لقرارات لا يتّفق معها الناس. يكونون محقّين أحيانًا، ومخطئين في أخرى. ذلك حماسي. لكنّ الموسم الجديد ينطلق ومن ثمّ يُصبح ذلك موضوعًا من الماضي".

كما يعتقد براون أنّ "فيا" تحتاج للنظر بشكلٍ واسعٍ في طريقة إدارتها للفورمولا واحد كذلك، كونه يعتقد بأنّ هناك حاجة للتغييرات بشأن العديد من المسائل، وليس فقط قوانين سيارة الأمان.

وقال في هذا الصدد: "أفترض بأنّهم سيتوصّلون إلى خلاصة توفّر طريقة لاتّخاذ القرارات بشكلٍ أفضل في المستقبل. وذلك ما يثير قلقي، لأنّ نتيجة ما حدث في أبوظبي لم تُؤثّر علينا. أنا قلقٌ أكثر حيال التقدّم إلى الأمام".

وأكمل: "لننظر إلى عقوبات السائقين. كان لاندو نوريس على بُعد حادثة من خسارة رخصة قيادته (العام الماضي)، وذلك جنوني، لأنّني لا أعتقد بأنّ لاندو قاد بشكلٍ خطرٍ في أيّ مرحلة".

وأردف: "راسلنا فيا والفورمولا واحد مع بقاء سبعة سباقات على النهاية وقلنا أنّ لاندو على بُعد دفع بيريز خارج المسار من دون لمسه وسيفقد رخصته. أرى شخصيًا أنّ نقاط العقوبة على رخصة القيادة يجب أن تتعلّق بالقيادة الخطرة، وليس حوادث التسابق. لذا أنا مهتمٌ أكثر بتنظيف كلّ تلك الأمور، لأنّنا نتسابق وقلقون حول لاندو".

واختتم بالقول: "في حين أنّني أتفهّم أنّ تركيز الجميع منصبٌ على أبوظبي، فإنّني أنظر إلى العامين الماضيين وعلينا تنظيف كلّ تلك الأمور بالتقدّم إلى الأمام".