مكلارين تحقق في وحدة طاقة نوريس خلال تجارب سنغافورة للفورمولا 1

أجرى فريق مكلارين للفورمولا 1 عددًا من التغييرات على المكونات الطرفية لوحدة طاقة لاندو نوريس من مرسيدس، في محاولة للقضاء على مشكلة مستمرة في نظام الوقود.

وجدت مكلارين نفسها متأخرة بفارق كبير عن وتيرة مرسيدس على الخطوط المستقيمة الطويلة في باكو قبل أسبوعين، رغم أنها تستخدم وحدات طاقة من الشركة نفسها. وبينما فُسّر جزء من الفارق بنقاط الضعف الكامنة في السيارة وبكيفية تشغيلها لوحدة مرسيدس، كانت سيارة نوريس تعاني بشكل خاص من انخفاض السرعة القصوى في التصفيات بسبب مشكلة في حقن الوقود حددتها مكلارين.

وعادت المشكلة بشكل متقطع خلال السباق، وظهرت أيضًا في سيارة بياستري بدرجة أقل، قبل أن تعيق الفريق في جائزة البحرين الكبرى في ماليزيا نهاية الأسبوع الماضي.

ومن المفهوم أن مكلارين قررت الآن إجراء عدد من التغييرات على المكونات المساعدة المرتبطة بوحدة الطاقة، بما في ذلك نظام الوقود الموجود ضمن مسؤولية الفريق وليس مرسيدس، وذلك قبل الحصة التجريبية الحرة الأولى في سنغافورة، في محاولة لحل المشكلة.

وقال نوريس يوم الخميس: "أنا متفائل. نحتاج أولًا إلى النزول إلى الحلبة ومعرفة مدى التحسن".

وأضاف: "لقد كان الأمر محبطًا خلال عطلة نهاية الأسبوعين الماضيين، بينما نحاول معرفة ماهية المشكلة وسبب استمرار النقص في السرعة والأداء على الخطوط المستقيمة. وخصوصًا في هذا النوع من المعارك التي نخوضها، فقد خسرنا مركزين أو ثلاثة في كل من حصتي التصفيات الأخيرتين. لذلك، كلفني ذلك الكثير".

وتُعد سنغافورة واحدة من أقل الحلبات حساسية لقوة وحدة الطاقة على روزنامة الفورمولا 1، لكن مع توقع احتدام المنافسة بين الفرق الأربعة الأولى، لا تستطيع مكلارين التفريط في أي قدر من الأداء، فيما تمثل الحصة التجريبية الحرة الأولى فرصة جيدة لمعرفة ما إذا كانت مشكلات نظام الوقود قد أصبحت من الماضي.

وقال بطل العالم الحالي: "من الواضح أنها أيضًا حلبة لا تكون فيها الخطوط المستقيمة ذات أولوية قصوى، ولا تكون مؤثرة بالقدر نفسه الذي كانت عليه في عطلات نهاية الأسبوع القليلة الماضية. لكنك في النهاية تريد دائمًا أن تكون سريعًا على الخطوط المستقيمة بالقدر الذي يفترض أن تكون عليه. ويكون الأمر صعبًا دائمًا عندما تخرج من المنعطفات بأداء أفضل، ثم ينتهي بك الأمر إلى السير بسرعة أقل".

وأكمل: "في الوقت نفسه، هناك بالطبع أمور يمكنني القيام بها بشكل أفضل أيضًا. لكنني واثق من أن الفريق قام بعمل جيد. لقد بذلوا الكثير من العمل لمحاولة اكتشاف الأمور، وأنا متفائل بأن الوضع سيكون أفضل في عطلة نهاية هذا الأسبوع. لكن بصراحة، يجب أن أنزل إلى الحلبة أولًا وأرى ذلك بنفسي".

وعلى نحو أعم، تمثل سنغافورة اختبارًا مهمًا لمكلارين للتحقق مما إذا كان افتقارها المحير للأداء في ماليزيا مجرد حالة عابرة. وكان من المتوقع أن تناسب حلبة سيبانغ نقاط قوة سيارة "ام.سي.ال40"، لكن مكلارين كانت بدلًا من ذلك رابع أسرع فريق فقط على الحلبة، وربما كان ذلك مرتبطًا بكيفية تفاعل الديناميكا الهوائية للسيارة مع سطح الحلبة شديد الخشونة.