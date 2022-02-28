مكلارين تحضّر برنامج تجارب فورمولا واحد للناشئين على سيارة 2021

لطالما وضع الفريق المتمركز في ووكينع أوارد كمرشّح محتمل للانتقال من السلسلة الأمريكية إلى الفورمولا واحد على المدى الطويل.

مع ذلك، واجه أوارد فرصًا محدودة لقيادة مقاتلات الفورمولا واحد في السابق، حيث كان اختباره الوحيد حتى الآن في تجارب الناشئين في أبوظبي العام الماضي.

لكن ومع إلزام قوانين الفورمولا واحد الفرق بأن تُشرك ناشئين في حصتين من تجارب الجمعة الحرة هذا الموسم، فمن المرجّح أن يحصل أوارد على فرصة المشاركة في عطلة نهاية الأسبوع في 2022.

وترغب مكلارين ضمان أن يكون مستعدًا قدر الإمكان لذلك الأمر، وعليه يخطط الفريق لإقامة برنامج تجارب مع سيارة 2021 لمساعدة المكسيكي.

وقد بات ذلك الخيار متاحًا بفضل تغيير على قوانين التجارب ضمن اللوائح الرياضية لموسم 2022، والذي لم تعد من خلاله "فيا" تحظر الفرق من اختبار سيارات الأعوام السابقة كما كان الحال حتى الآن.

وأوضح زاك براون المدير التنفيذي لمكلارين أن القوانين الجديدة تعني أن فريقه سيختبر سيارته "ام.سي.ال35.ام" لموسم 2021 مع سائقين ناشئين - مع ترشيح أوارد لخوض تجارب الجمعة الحرة مع الفريق في موسم 2022.

فقال: "في الفورمولا واحد، وللمرة الأولى منذ فترة طويلة، وبسبب التغييرات الكبيرة على القوانين، فقد بات مسموحًا لك أن تختبر سيارة العام الماضي. لذلك نرغب بإقامة برنامج تجارب مثلما اعتدنا في الماضي".

وأضاف: "علينا أن نشارك بأحدهم ضمن حصتين للتجارب الحرة هذا الموسم وفق قوانين الفورمولا واحد، لكننا لم نقرر بعد هويته. لكن باتو أحد المرشّحين بالتأكيد".

في المقابل، صرّح براون أن استعداد مكلارين لنقل سائق مثل أوارد من الإندي كار إلى الفورمولا واحد سيكون بناءً على كيفية أدائه على سيارة جائزة كبرى، عوضًا عن نجاحه في أمريكا.

حيث قال: "عندما وفي حال انتقل أحدهم إلى الفورمولا واحد، فسيكون ذلك اعتمادًا على أدائه على متن سيارة فورمولا واحد، ولذلك نحتاج تلك التجارب. لا يتمحور الأمر بالضرورة حول الفوز هنا (في الإندي كار)، بل سيكون بناء على تجارب الفورمولا واحد، والمقارنة مع لاندو (نوريس) ودانيال (ريكاردو) والسائقين الآخرين".

واختتم: "عندها سيكون ذلك هو السائق الذي نضعه على سيارتنا في الفورمولا واحد عندما يكون هنالك مقعد متاح".