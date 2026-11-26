فورمولا 1 جائزة قطر الكبرى

مكلارين تحذر من فخ التوقف المبكر في قطر مع رفع الحد الأقصى لاستخدام مجموعة الإطارات إلى 27 لفة

مكلارين تحذر من الوقوع في فخ التوقف المبكر الذي قد يفرض استراتيجية من 3 توقفات في ظل القواعد الجديدة لحد الإطارات في قطر، بينما تسعى لملاحقة ريد بُل على المركز الثالث.

راهان ماجومدار

منشور: 26-11-2026

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أوسكار بياستري ولاندو نوريس، مكلارين

الصورة من قبل: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

موتورسبورت بابايا



إلى عشاق مكلارين: أخبارٌ من قلب "ووكينغ" - كل ما يخص السائقين، والسيارة، واستراتيجية الفريق، وتفاصيل عطل نهاية الأسبوع في كل سباق.

تعود بطولة العالم للفورمولا 1 إلى حلبة لوسيل الدولية هذا الأسبوع، مع قيد استراتيجي مألوف، لكن مع فخ مختلف قليلًا ينتظر الفرق منذ المراحل الأولى من السباق. وقبل جائزة قطر الكبرى لعام 2026، أعادت بيريللي وفيا فرض حد أقصى صارم لعدد اللفات التي يمكن قطعها بكل مجموعة إطارات، وذلك للمرة الثالثة خلال 4 سنوات، مع رفع الحد من 25 لفة في عام 2025 إلى 27 لفة خلال مسافة سباق الأحد البالغة 57 لفة.

وفي المعاينة الرسمية لسباق قطر، أوضح أدريان غودوين، المدير المساعد لهندسة سباقات السيارات في مكلارين، أن هذا الحد يلغي إمكانية الاعتماد على استراتيجية التوقف الواحد التقليدية القائمة على الحفاظ على الإطارات، ويجعل التركيز منصبًا بالكامل على توقيت التوقفات والاحتفاظ بالتركيبات المناسبة.

وقال غودوين: "يبلغ الحد الأقصى لطول فترة استخدام مجموعة الإطارات 27 لفة هذا العام، مقارنة بـ25 لفة، بعدما تمكنت بيريللي من زيادة الحد بفضل انخفاض الأحمال الانسيابية على سيارات 2026 وتعزيز بنية الإطارات. ومع إقامة سباق من 57 لفة، بدلًا من التخطيط لتحقيق أفضل وتيرة خلال فترة استخدام واحدة في سباق يعتمد على التوقف مرة واحدة، علينا تحديد التركيبات التي تمنحنا أفضل وتيرة خلال 3 فترات قصيرة، وأيها يجب الاحتفاظ بها للسباق".

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ورغم أن التركيبات الثلاث الأكثر صلابة لدى بيريللي، وهي "سي1" هارد و"سي2" ميديوم و"سي3" سوفت، نفسها المستخدمة في سوزوكا وسيلفرستون، لا تزال مطالبة بتحمل أحمال جانبية كبيرة عبر المنعطفات من 12 إلى 15، أشار غودوين إلى أن درجات الحرارة المحيطة الأكثر اعتدالًا، والتي تتراوح بين 23 و25 درجة مئوية، إلى جانب انخفاض سرعات الانعطاف في سيارات 2026، من شأنها تخفيف الضغط مقارنة بالزيارات السابقة. ومع ذلك، لا يزال الحد الثابت يفرض فخًا استراتيجيًا لا يمكن تجاهله.

وحذر غودوين قائلًا: "إن تحديد طول فترات استخدام الإطارات مسبقًا يجعل الحدث أبسط من ناحية التعامل معها، لأننا لا نحاول إدارتها بعد تجاوز عمرها الافتراضي. وتتمثل النقطة الاستراتيجية الرئيسية في عدم التوقف مبكرًا إلى درجة تجبرك على اعتماد استراتيجية من 3 توقفات".

أوسكار بياستري ولاندو نوريس، مكلارين

الصورة من قبل: Jim Watson / AFP via Getty Images

كيف تجعل قواعد بيريللي لاحتساب اللفات اللفة الثالثة الحد الفاصل؟

لا تترك الحسابات مجالًا يُذكر للمناورة. إذ تغطي فترتا استخدام كاملتان، مدة كل منهما 27 لفة، مسافة 54 لفة، ما يعني أن اللفة الثالثة هي أبكر توقيت ممكن لدخول السائق إلى ممر الصيانة، مع إمكانية إكمال السباق باستراتيجية التوقف مرتين فقط، وذلك بشرط أن تكون مجموعتا الإطارات المتبقيتان جديدتين تمامًا. أما التوقف في اللفة الأولى أو الثانية، خلال حادث مبكر أو فترة سيارة الأمان، فيترك 55 أو 56 لفة متبقية، ما يجعل السيارة مضطرة إلى إجراء توقف ثالث.

وتفرض لوائح بيريللي الخاصة باحتساب اللفات هامشًا أضيق من ذلك. فبينما تُستثنى لفات الاستطلاع ولفة التحمية ولفات التبريد بعد السباق، تُحتسب كل لفة من لحظة انطلاق السباق حتى خط النهاية، بما في ذلك الفترات التي تُقام خلف سيارة الأمان أو سيارة الأمان الافتراضية، كما تتراكم اللفات على مدار عطلة نهاية الأسبوع بأكملها.

وخلال التجارب والتصفيات، تُحتسب أية لفة بدأها السائق ولم يتمكن من إكمالها كلفة كاملة. وإذا استخدم الفريق إطارات متفاوتة في عمرها ضمن المجموعة الواحدة، فإن الإطار الأكثر قطعًا للمسافة هو الذي يحدد الحد الأقصى للمجموعة بأكملها. وحتى قطع لفة خروج واحدة خلال التصفيات باستخدام مجموعة مخصصة للسباق يقلص الحد الأقصى لاستخدامها يوم الأحد، ويدفع نافذة التوقف الأول الآمن إلى وقت لاحق.

ومن التغييرات المفيدة لعام 2026 إلغاء صيغة السباق القصير في قطر. فبدلًا من التخصيص الذي اقتصر على 12 مجموعة خلال عطلة نهاية أسبوع تتضمن سباقًا قصيرًا العام الماضي، سيحصل كل سائق على 13 مجموعة من الإطارات الجافة، تتوزع بين مجموعتين من هارد و4 مجموعات من ميديوم و7 مجموعات من سوفت، ما يمنح المهندسين مرونة أكبر للاحتفاظ بإطارات جديدة لسباق الأحد.

أوسكار بياستري ولاندو نوريس، مكلارين

الصورة من قبل: James Sutton / LAT Images via Getty Images

دروس 2025 وصراع بفارق 9 نقاط مع ريد بُل

لا يوجد فريق يدرك حسابات سيارة الأمان في لوسيل أكثر من مكلارين. ففي عام 2025، عندما جعل الحد الأقصى البالغ 25 لفة اللفة السابعة الموعد الحسابي الدقيق لبدء نافذة التوقفين، أدت سيارة الأمان التي دخلت الحلبة في اللفة السابعة عقب تصادم نيكو هلكنبرغ وبيير غاسلي إلى توجه معظم سيارات شبكة الانطلاق، بما فيها سيارة ماكس فيرستابن، مباشرة إلى ممر الصيانة، لاعتماد فترتي استخدام متتاليتين مدة كل منهما 25 لفة.

لكن مكلارين أبقت سائقيها، أوسكار بياستري المنطلق من البول بوزيشن ولاندو نوريس، على الحلبة، لتخسر مراكز على المسار وتمنح فيرستابن فوزه الثالث تواليًا في لوسيل، بينما اكتفى بياستري بالمركز الثاني ونوريس بالمركز الرابع.

ويحمل هذا الدرس أهمية كبيرة مع دخول الجولة قبل الأخيرة من موسم 2026. فبعد فوز نوريس في ساو باولو وصعود سائقي مكلارين معًا إلى منصة التتويج في لاس فيغاس، حيث حل نوريس ثانيًا وبياستري ثالثًا، يحتل الفريق المركز الرابع في ترتيب الصانعين برصيد 431 نقطة، متأخرًا بفارق 9 نقاط فقط عن ريد بُل صاحبة المركز الثالث برصيد 440 نقطة، مع بقاء 86 نقطة متاحة خلال جائزتي قطر وأبوظبي.

كما يتساوى نوريس مع جورج راسل برصيد 264 نقطة، متأخرًا بفارق 3 نقاط عن لويس هاميلتون صاحب المركز الثالث في ترتيب السائقين.

ومع أن تصميم حلبة لوسيل السلس، الذي بُني أساسًا لاستضافة سباقات الموتو جي بي، لا يوفر أي شيء يشبه رقم التجاوزات القياسي البالغ 352 تجاوزًا في لاس فيغاس، شدد غودوين على حجم العمل الذي ينتظر أفراد الفريق في حظائر الصيانة، قائلًا: "نعلم أننا سننفذ 4 توقفات تنافسية على الأقل، وسنظل بحاجة إلى العمل مع السائقين لاستخراج أفضل وتيرة ممكنة من الإطارات".

وبعد صعودها إلى منصة التتويج في كل من النسخ الثلاث الأخيرة لجائزة قطر الكبرى، تدرك مكلارين أن الوتيرة اللازمة للمنافسة موجودة عادة، شرط أن تتجنب الوقوع في الجانب الخاطئ من حسابات حد الـ27 لفة.

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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