تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سجل مجاناً

  • احصل على وصول سريع إلى مقالاتك المفضلة

  • إدارة التنبيهات بشأن الأخبار العاجلة والسائقين المفضلين

  • اجعل رأيك مسموعًا من خلال التعليق على المقالات.

قد تفضل

جماهير الفورمولا 1 تشيد بلحظة ودية بين نوريس وفيرستابن بعد سباق أستراليا

فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
جماهير الفورمولا 1 تشيد بلحظة ودية بين نوريس وفيرستابن بعد سباق أستراليا

انتقادات لفيراري بعد استراتيجية جائزة أستراليا: "حرموا الجماهير من سباق رائع محتمل"

فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
انتقادات لفيراري بعد استراتيجية جائزة أستراليا: "حرموا الجماهير من سباق رائع محتمل"

فيراري تُحذّر من مغبّة أيّة ردود فعلٍ متسرّعة حيال المحرّكات الجديدة

فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
فيراري تُحذّر من مغبّة أيّة ردود فعلٍ متسرّعة حيال المحرّكات الجديدة

بورتوليتو: آودي ستمتلك في النهاية أحد أفضل المحركات في الفورمولا 1

فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
بورتوليتو: آودي ستمتلك في النهاية أحد أفضل المحركات في الفورمولا 1

مكلارين تحذّر: الحادث الذي كاد يقع عند الانطلاقة في أستراليا يؤكد المخاوف المتعلقة بالسلامة

فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
مكلارين تحذّر: الحادث الذي كاد يقع عند الانطلاقة في أستراليا يؤكد المخاوف المتعلقة بالسلامة

مواعيد جائزة الصين الكبرى 2026: القنوات الناقلة الترتيب العام والتوقعات الجوية

فورمولا 1
جائزة الصين الكبرى
مواعيد جائزة الصين الكبرى 2026: القنوات الناقلة الترتيب العام والتوقعات الجوية

وولف منفتح على تعديل القوانين بعد سباق أستراليا: "يجب أن نقدم عرضًا جيدًا للجماهير"

فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
وولف منفتح على تعديل القوانين بعد سباق أستراليا: "يجب أن نقدم عرضًا جيدًا للجماهير"

سلسلة منافسة للفورمولا 1 تسخر من القوانين الجديدة: "نحن لا نفعل ذلك هنا"

فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
سلسلة منافسة للفورمولا 1 تسخر من القوانين الجديدة: "نحن لا نفعل ذلك هنا"
فورمولا 1 جائزة أستراليا الكبرى

مكلارين تحذّر: الحادث الذي كاد يقع عند الانطلاقة في أستراليا يؤكد المخاوف المتعلقة بالسلامة

قال أندريا ستيلا مدير فريق مكلارين إن جائزة أستراليا الكبرى 2026 أكدت المخاوف المتعلقة بالسلامة المرتبطة بالقوانين الجديدة، مشيرًا إلى ضرورة اتخاذ إجراءات إضافية، خصوصًا فيما يتعلق بإجراءات الانطلاقة.

أحمد مجدي
أحمد مجدي
منشور:
شارل لوكلير، فيراري وجورج راسل، مرسيدس

شارل لوكلير، فيراري وجورج راسل، مرسيدس

الصورة من قبل: بول كروك / وكالة فرانس برس

خلال سباق الأحد، كاد فرانكو كولابينتو يتعرض لحادث كبير بعدما تفادى بصعوبة سيارة ليام لاوسون التي انطلقت ببطء من شبكة الانطلاق.

وبموجب القوانين الجديدة لوحدات الطاقة هذا العام، يتعين على السائقين تشغيل الشاحن التوربيني مسبقًا لضمان انطلاقة جيدة. ولهذا السبب مدّد الاتحاد الدولي للسيارات إجراءات ما قبل الانطلاق بإبقاء السيارات متوقفة خمس ثوانٍ إضافية.

لكن الانطلاقة الفوضوية في ملبورن أظهرت أن هذا الإجراء قد يشكل خطرًا محتملاً على السلامة. ويرى أندريا ستيلا أن البطولة تحتاج إلى مواصلة العمل لإيجاد حلول لهذه المشكلة.

حيث قال: "أعتقد أن القلق لا يزال قائمًا. لقد شهدنا حادثًا كاد يقع عند الانطلاقة في ملبورن. كانت هناك فروق كبيرة في السرعة بين السيارات على شبكة الانطلاق".

وأضاف: "إنها مسألة تقنية إلى حد كبير. لا أريد الخوض في تفاصيل مثل القول إنه يجب القيام بهذا أو ذاك، لكن أعتقد أننا بحاجة إلى القيام بالمزيد. يجب أن نستمر في التركيز على الانطلاقة لأن الأمر قد يتحول في مرحلة ما إلى مشكلة حقيقية".

اقرأ أيضاً:

كما أشار ستيلا إلى فروق السرعة الكبيرة التي تحدث على الخط المستقيم عندما تنفد طاقة البطارية من السيارات وتنتقل إلى وضع استعادة الطاقة أثناء الضغط الكامل على دواسة الوقود خلال تجارب البحرين. ويُعرف هذا الوضع باسم "السوبر كليبينغ" أو استنزاف الطاقة

وقد كان ذلك واضحًا بشكل خاص في المقطع الطويل بالضغط الكامل بين المنعطفين 8 و9 في حلبة ألبرت بارك، ما أدى إلى بعض المواجهات الخطيرة للغاية.

"أعتقد أن هذا كان مصدر قلق أكبر، خصوصًا في اللفة الأولى. لقد قال لاندو ذلك: عندما تكون السيارات قريبة جدًا منك ولا تعرف ما إذا كانت لا تزال في وضع استعادة الطاقة، يصبح الأمر صعبًا للغاية" قال ستيلا.

وتابع: "هذه الفروق في السرعة تخلق بيئة غير متوقعة للغاية. لا ينبغي أن نشعر بالرضا لمجرد أن شيئًا لم يحدث. يجب دائمًا أن نكون استباقيين عندما يتعلق الأمر بالسلامة".

وأردف: "التجاوزات، خاصة بين مرسيدس وفيراري في بداية السباق، كانت مثيرة للغاية. لكن في رأيي هذا أمر مؤقت إلى حد ما. فهذه النوعية من التجاوزات مرتبطة إلى حد كبير بكيفية استخدامنا للبطارية".

واختتم: "أعتقد أن التجاوز سيصبح أكثر صعوبة مجددًا عندما يستقر الإيقاع ويعتمد الجميع استراتيجيات متشابهة لاستخدام الطاقة. لذلك يجب أن نواصل مراقبة هذا الأمر".

لويس هاميلتون، فيراري، إيزاك هاجار، ريد بول رايسينغ

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
غابرييل بورتوليتو، فريق أودي F1

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
الجو

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
تشارلز لوكلير، فيراري

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
زاك براون، ماكلارين

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
أرفيد ليندبلاد، راسينغ بولز

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
ليام لوسون، رايسينغ بولز

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
كارلوس ساينز، ويليامز

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
تشارلز لوكلير، فيراري

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
إيزاك هاجار، ريد بُل رايسينغ

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
ألكسندر ألبون، ويليامز

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
صورة سائقي الفورمولا 1 لعام 2026

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
سام برابهام يقود سيارة برابهام BT-19 على الحلبة

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
فالتيري بوتاس، كاديلاك ريسينغ، سيرجيو بيريز، كاديلاك ريسينغ

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
فالتيري بوتاس، كاديلاك ريسينغ، سيرجيو بيريز، كاديلاك ريسينغ

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس، ماكس فيرستابن، ريد بول رايسينغ

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
سام برابهام يقود سيارة برابهام BT-19 على الحلبة

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
فالتيري بوتاس، كاديلاك ريسينغ

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
أرفيد ليندبلاد، راسينغ بولز

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
مشجعو أوسكار بيستري، ماكلارين

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
أوسكار بيستري، ماكلارين

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
فرانكو كولابينتو، ألبين، ماكس فيرستابن، ريد بول ريسينغ، جورج راسل، مرسيدس، أوسكار بيستري، ماكلارين

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
سيارة أوسكار بيستري، ماكلارين

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
كارلوس ساينز، ويليامز

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
فالتيري بوتاس، كاديلاك ريسينغ

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
أرفيد ليندبلاد، راسينغ بولز

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
تشارلز لوكلير، فيراري، جورج راسل، مرسيدس

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
جورج راسل، مرسيدس

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
تشارلز لوكلير، فيراري، جورج راسل، مرسيدس

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
تشارلز لوكلير، فيراري

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
لويس هاميلتون، فيراري، إيزاك هاجار، ريد بول رايسينغ

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
لويس هاميلتون، فيراري

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
ألكسندر ألبون، ويليامز

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
أوليفر بيرمان، فريق هاس F1، كارلوس ساينز، ويليامز

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
تشارلز لوكلير، فيراري، جورج راسل، مرسيدس

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
لاندو نوريس، ماكلارين

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
تشارلز لوكلير، فيراري، جورج راسل، مرسيدس

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
تشارلز لوكلير، فيراري، لويس هاميلتون، فيراري، جورج راسل، مرسيدس

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
غابرييل بورتوليتو، فريق أودي F1

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
تشارلز لوكلير، فيراري، لويس هاميلتون، فيراري، جورج راسل، مرسيدس

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
فالتيري بوتاس، كاديلاك ريسينغ

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
لانس سترول، أستون مارتن ريسينغ

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
سيرجيو بيريز، كاديلاك ريسينغ

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
تشارلز لوكلير، فيراري

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
ليام لوسون، رايسينغ بولز

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
تشارلز لوكلير، فيراري

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
أرفيد ليندبلاد، راسينغ بولز

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
لانس سترول، أستون مارتن ريسينغ

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
إيزاك هاجار، ريد بُل رايسينغ

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
تشارلز لوكلير، فيراري

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
فالتيري بوتاس، كاديلاك ريسينغ

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
إستيبان أوكون، فريق هاس فورمولا 1

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
تشارلز لوكلير، فيراري

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
جورج راسل، مرسيدس

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
جورج راسل، مرسيدس

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
جورج راسل، مرسيدس

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
توتو وولف، مرسيدس

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
لاندو نوريس، ماكلارين، ماكس فيرستابن، ريد بول رايسينغ، أوليفر بيرمان، فريق هاس فورمولا 1

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
جورج راسل، مرسيدس

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
لويس هاميلتون، فيراري

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
جورج راسل، مرسيدس، توتو وولف، مرسيدس

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
جورج راسل، مرسيدس، أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
جورج راسل، مرسيدس

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
جورج راسل، مرسيدس

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
تشارلز لوكلير، فيراري

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
جورج راسل، مرسيدس، أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
تشارلز لوكلير، فيراري، جورج راسل، مرسيدس، أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
جورج راسل، مرسيدس

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
تشارلز لوكلير، فيراري

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
جورج راسل، مرسيدس، أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
جورج راسل، مرسيدس، أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
جورج راسل، مرسيدس، أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
فورمولا 1
79

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق مواعيد جائزة الصين الكبرى 2026: القنوات الناقلة الترتيب العام والتوقعات الجوية
المقال التالي بورتوليتو: آودي ستمتلك في النهاية أحد أفضل المحركات في الفورمولا 1

أبرز التعليقات

المزيد من
أحمد مجدي

وولف يرد على انتقادات السائقين لقوانين 2026: "الجماهير هي الأولوية في الفورمولا 1"

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
وولف يرد على انتقادات السائقين لقوانين 2026: "الجماهير هي الأولوية في الفورمولا 1"

هل استعان ليندبلاد بزيارته لسباق الفورمولا إي ليظهر بأداء مدهش في تصفيات أستراليا للفورمولا 1

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
هل استعان ليندبلاد بزيارته لسباق الفورمولا إي ليظهر بأداء مدهش في تصفيات أستراليا للفورمولا 1