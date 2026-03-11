مكلارين تحذّر: الحادث الذي كاد يقع عند الانطلاقة في أستراليا يؤكد المخاوف المتعلقة بالسلامة

خلال سباق الأحد، كاد فرانكو كولابينتو يتعرض لحادث كبير بعدما تفادى بصعوبة سيارة ليام لاوسون التي انطلقت ببطء من شبكة الانطلاق.

وبموجب القوانين الجديدة لوحدات الطاقة هذا العام، يتعين على السائقين تشغيل الشاحن التوربيني مسبقًا لضمان انطلاقة جيدة. ولهذا السبب مدّد الاتحاد الدولي للسيارات إجراءات ما قبل الانطلاق بإبقاء السيارات متوقفة خمس ثوانٍ إضافية.

لكن الانطلاقة الفوضوية في ملبورن أظهرت أن هذا الإجراء قد يشكل خطرًا محتملاً على السلامة. ويرى أندريا ستيلا أن البطولة تحتاج إلى مواصلة العمل لإيجاد حلول لهذه المشكلة.

حيث قال: "أعتقد أن القلق لا يزال قائمًا. لقد شهدنا حادثًا كاد يقع عند الانطلاقة في ملبورن. كانت هناك فروق كبيرة في السرعة بين السيارات على شبكة الانطلاق".

وأضاف: "إنها مسألة تقنية إلى حد كبير. لا أريد الخوض في تفاصيل مثل القول إنه يجب القيام بهذا أو ذاك، لكن أعتقد أننا بحاجة إلى القيام بالمزيد. يجب أن نستمر في التركيز على الانطلاقة لأن الأمر قد يتحول في مرحلة ما إلى مشكلة حقيقية".

كما أشار ستيلا إلى فروق السرعة الكبيرة التي تحدث على الخط المستقيم عندما تنفد طاقة البطارية من السيارات وتنتقل إلى وضع استعادة الطاقة أثناء الضغط الكامل على دواسة الوقود خلال تجارب البحرين. ويُعرف هذا الوضع باسم "السوبر كليبينغ" أو استنزاف الطاقة

وقد كان ذلك واضحًا بشكل خاص في المقطع الطويل بالضغط الكامل بين المنعطفين 8 و9 في حلبة ألبرت بارك، ما أدى إلى بعض المواجهات الخطيرة للغاية.

"أعتقد أن هذا كان مصدر قلق أكبر، خصوصًا في اللفة الأولى. لقد قال لاندو ذلك: عندما تكون السيارات قريبة جدًا منك ولا تعرف ما إذا كانت لا تزال في وضع استعادة الطاقة، يصبح الأمر صعبًا للغاية" قال ستيلا.

وتابع: "هذه الفروق في السرعة تخلق بيئة غير متوقعة للغاية. لا ينبغي أن نشعر بالرضا لمجرد أن شيئًا لم يحدث. يجب دائمًا أن نكون استباقيين عندما يتعلق الأمر بالسلامة".

وأردف: "التجاوزات، خاصة بين مرسيدس وفيراري في بداية السباق، كانت مثيرة للغاية. لكن في رأيي هذا أمر مؤقت إلى حد ما. فهذه النوعية من التجاوزات مرتبطة إلى حد كبير بكيفية استخدامنا للبطارية".

واختتم: "أعتقد أن التجاوز سيصبح أكثر صعوبة مجددًا عندما يستقر الإيقاع ويعتمد الجميع استراتيجيات متشابهة لاستخدام الطاقة. لذلك يجب أن نواصل مراقبة هذا الأمر".