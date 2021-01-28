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مكلارين تحدد موعد كشف الستار عن سيارتها لموسم 2021 في الفورمولا واحد

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مكلارين تحدد موعد كشف الستار عن سيارتها لموسم 2021 في الفورمولا واحد

أعلنت مكلارين أنها ستكشف النقاب عن سيارتها الجديدة لموسم 2021 "ام سي ال35 ام" في الـ 15 من فبراير/شباط المُقبل.

باتت مكلارين الفريق الثاني في البطولة الذي يؤكّد خطط إطلاق سيارته الجديدة، وذلك بعدما أعلنت ألفا روميو الكشف عن مقاتلتها في الـ 22 من فبراير.

وضمن رسالة نشرها الفريق على حساباته في وسائل التواصل الاجتماعي، كشفت مكلارين موعد الكشف عن سيارتها في الـ 15 من فبراير/شباط، مع حدثٍ سيُقام في السابعة مساءً بتوقيت غرينتش.

وسيُقام حدث الإطلاق في مركز مكلارين للتكنولوجيا في ووكينغ، وسيتمّ بثّه بالشراكة مع مالكة الحقوق التلفزية في المملكة المتحدة، سكاي سبورتس اف1.

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هذا وسيشهد الحدث كشف مكلارين النقاب عن سيارتها الجديدة لموسم 2021، إلى جانب تقديم سائقها الجديدة دانيال ريكاردو بعد انتقاله من رينو، حيث سيقود الأسترالي بجوار لاندو نوريس الذي يعود ضمن موسمه الثالث مع الحظيرة البريطانية هذا العام.

وسيهدف السائقان إلى مواصلة النجاحات الأخيرة التي حققتها مكلارين، والتي تضمنت حصد الفريق للمركز الثالث في بطولة الصانعين العام الماضي، مسجلًا أفضل نتيجة منذ 2012.

ويتمثّل تغيير آخر كبير داخل مكلارين لموسم 2021 في اعتماد الفريق لمحرك مرسيدس، منتقلًا من استخدام وحدة طاقة رينو.

ولذلك تعيّن على الفريق استهلاك مفتاحي التطوير المتاحين له في إعادة تصميم القسم الخلفي من السيارة ليتلاءم مع وحدة طاقة مرسيدس، لكنّ مكلارين ما تزال واثقة في أنّها ستحقق خطوة جيّدة إلى الأمام على صعيد الأداء.

جديرٌ بالذكر أنّ مكلارين قد نشرت فيديو يُظهر التشغيل الأوّل لسيارة "ام سي ال35 ام" مع محرك مرسيدس للمرة الأولى داخل المصنع يوم أمس الأربعاء.

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ويعني تحدي الانتقال إلى اعتماد وحدة طاقة جديدة أنه وبالرُغم من خطة مواصلة استخدام هيكل العام الماضي مع سيارة هذا العام، إلّا أن مكلارين قامت بتصميم واحد جديد في نهاية المطاف.

حيث قال بيرس ثاين مدير قسم الإنتاج لدى مكلارين: "بينما ستنقل الفرق الأخرى سياراتها كما هي تقريبًا إلى الموسم المقبل، فإن انتقالنا إلى محركات مرسيدس يعني أننا لن نفعل ذلك مثلهم".

وأكمل: "إن ذلك يعني تغييرات هائلة، عمليًا نحن نبني سيارة جديدة تمامًا. عدد القطع الجديدة يساوي عدد القطع التي بنيت منها سيارة الموسم السابق".

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