مكلارين تُحدّد موعد إطلاق سيارتها لموسم 2023
أصبحت مكلارين أحدث الفرق التي تُؤكّد رسميًا موعد كشف النقاب عن سيارتها الجديدة لموسم 2023 من بطولة العالم للفورمولا واحد.
ستظهر سيارة مكلارين الجديدة للموسم المقبل، والتي ستحمل اسم "ام.سي.ال37"، في 13 فبراير المقبل، أي في ذات يوم إطلاق أستون مارتن لسيارتها الجديدة.
وسيكون هذا الحدث الرسمي الأوّل لتشكيلة مكلارين المعدّلة لموسم 2023، والتي ستعرف انضمام أوسكار بياستري بطل الفورمولا 2 لموسم 2021 إلى لاندو نوريس.
وحصل بياستري على قيادته الأولى لسيارة مكلارين للفورمولا واحد ضمن تجارب نهاية الموسم، وذلك بعد تسريحه من قبل ألبين بعد أن كان محلّ جدلٍ كبيرٍ خلال الفترة الصيفيّة.
يأتي ذلك بعد عامٍ حلّت فيه مكلارين في المركز الخامس في الترتيب العام لبطولة المصنّعين خلف ألبين.
وستدخل مكلارين الموسم الجديد بمديرٍ جديد على إثر مغادرة أندرياس سيدل في ديسمبر الماضي. وانضمّ سيدل إلى مجموعة ساوبر وسيعمل كمديرٍ تنفيذي لها على إثر انتقال فريدريك فاسور إلى فيراري.
أمّا في مكلارين فقد تمّت ترقية مدير التسابق السابق أندريا ستيلا إلى منصب المدير بالتوجّه إلى الموسم الجديد.
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