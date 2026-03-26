فورمولا 1 جائزة اليابان الكبرى

مكلارين تحدد مشكلتين مختلفتين في بطاريات مرسيدس خلف كارثة عدم الانطلاق في الصين

يُعتقد أن بطارية لاندو نوريس من مرسيدس أصبحت غير قابلة للإصلاح بعد فشل مكلارين في الانطلاق بسيارتيها في شنغهاي.

أوسكار بياستري، مكلارين

أوسكار بياستري، مكلارين

الصورة من قبل: ستيفن تي / صور لات/ صور جيتي

تعرض سائقا مكلارين لاندو نوريس وأوسكار بياستري لمشكلتين منفصلتين في بطارية مرسيدس اتش بي بي، ما منعهما من الانطلاق في جائزة الصين الكبرى.

قبل أسبوعين، عانت مكلارين بطلة العالم من يوم أحد كارثي في شنغهاي، عندما لم يتمكن نوريس من الوصول إلى شبكة الانطلاق، في ظل محاولات الفريق إصلاح ما وُصف بأنه خلل إلكتروني في جانب وحدة الطاقة. وبعد ذلك بفترة وجيزة، واجه بياستري مشكلة مشابهة أثناء تواجده بالفعل على شبكة الانطلاق، حيث اضطر الفريق إلى إعادة سيارته إلى الخلف، مع فشل كلا السائقين في بدء السباق.

وبعد السباق، قال أندريا ستيلا مدير فريق مكلارين إن ما حدث كان "استثنائيًا للغاية"، حيث تعرضت مكلارين لـ "مشكلتين نهائيتين تقريبًا في الوقت نفسه على نفس المكوّن، والذي في هذه الحالة يقع في الجانب الكهربائي من وحدة الطاقة"

وبعد تحقيقات إضافية من قبل مزود وحدات الطاقة الخاص بمكلارين، مرسيدس اتش بي بي، تبيّن أن نوريس وبياستري تأثرا بمشكلتين مختلفتين في البطارية.

ويتفهم موقعنا "موتورسبورت.كوم" أن بطارية نوريس عانت من مشكلة برمجية أدت إلى تعطيلها بالكامل وجعلها غير قابلة للاستخدام، ويُعتقد أن الوحدة تعرضت لتلف دائم وتمت إزالتها من مجموعة مكونات نوريس.

أما بياستري، فقد تبيّن أنه تعرض لمشكلة مادية في أحد المكونات المساعدة المرتبطة بالبطارية، وهناك بعض التفاؤل بإمكانية استمرار استخدام بطاريته بعد إصلاح هذا الجزء.

وقد يكون لفشل بطارية نوريس تأثيرات لاحقة على المدى الطويل بالنسبة لبطل العالم إذا تعرض لمزيد من مشاكل الموثوقية المرتبطة بالبطارية، بعد أن فقد الآن واحدة من بطارياته الثلاث لهذا الموسم. وعادةً ما يُسمح للسائقين باستخدام بطاريتين فقط، أو مخزني طاقة، خلال الموسم، رغم السماح بشكل استثنائي بمكوّن إضافي لكل عنصر من عناصر وحدة الطاقة في 2026 لمساعدة الفرق على التأقلم مع القوانين الجديدة كليًا.

وقد علّق نوريس اليوم الخميس في سوزوكا قبل جائزة اليابان الكبرى نهاية هذا الأسبوع على هذا الأمر قائلًا: "بالطبع، هذا الأمر أضر بنا كفريق. لم يجعلنا نبدو بشكل جيد على الإطلاق أن سيارتين لم تتمكنا من بدء السباق. وأعتقد أن ما كان أكثر إيلامًا هو أنه كان خارج نطاق سيطرتنا".

وأضاف: "لكن مع اتش بي بي، عملنا بجد لفهم ما حدث، ولماذا حدث. وبالطبع سنبذل كل ما في وسعنا لضمان عدم تكرار ذلك مرة أخرى. لكنك تعيش وتتعلم".

وأكمل: "لقد كانت تجربة صعبة علينا جميعًا. لا أحد منا يريد أن يمر بعطلة أسبوع كهذه، وخاصة أن يبدأ يوم الأحد بهذه الطريقة. لذا نعم، كان الأمر مؤلمًا للغاية. لكن في الوقت نفسه، كانت فرصة جيدة لنا للتعلم، والتراجع خطوة إلى الخلف، والمضي قدمًا نحو هذا الأسبوع".

 

مكلارين تحدد مشكلتين مختلفتين في بطاريات مرسيدس خلف كارثة عدم الانطلاق في الصين

فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
مكلارين تحدد مشكلتين مختلفتين في بطاريات مرسيدس خلف كارثة عدم الانطلاق في الصين

تعديل متأخر من "فيا" على إدارة الطاقة في تصفيات جائزة اليابان الكبرى

فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
تعديل متأخر من "فيا" على إدارة الطاقة في تصفيات جائزة اليابان الكبرى

وولف يردّ: شائعات فيرستابن سخيفة.. مسرورون مع سائقينا الحاليين

فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
وولف يردّ: شائعات فيرستابن سخيفة.. مسرورون مع سائقينا الحاليين

خمسة أمور تجب متابعتها في جائزة اليابان الكبرى للفورمولا 1

فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
خمسة أمور تجب متابعتها في جائزة اليابان الكبرى للفورمولا 1

