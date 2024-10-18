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مكلارين تحث فيا على تعميق التحقيق بشأن ريد بُل وجهازها الذي يعدل ارتفاع مقدمة الأرضية

طولب الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" بالتعمق أكثر في تحقيقه من أجل ضمان ألا تكون ريد بُل قد سبق وخرقت قوانين خط الحظائر المغلق.

تفاصيل سيارة ريد بُل آر.بي20

تفاصيل سيارة ريد بُل آر.بي20

الصورة من قبل: أندرياس بيل

طالب زاك براون المدير التنفيذي لمكلارين فيا بأن تطلق "تحقيقًا معمقا" فيما إذا استخدمت ريد بُل بالفعل جهازها لتعديل ارتفاع مقدمة الأرضية تحت ظروف خط الحظائر المغلق.

وكانت ريد بُل قد وجدت نفسها محط جدل حيال جهاز تستخدمه على سيارتها من شأنه تعديل ارتفاع مقدمة الأرضية والذي يمكن الوصول إليه من داخل قمرة القيادة، ما يسمح لأي ميكانيكي مع آداة بأن يرفع أو يخفض ارتفاع القسم الأمامي من الأرضية.

وبينما يعد النظام نفسه قانونيًا، لكن الفرق المنافسة مستاءة لأنها تشك بأن ريد بُل ربما تكون قد استعانت به في الماضي لتعديل ارتفاع سيارتها بين التصفيات والسباق، وهو ما يعد خرقًا واضحًا لقوانين خط الحظائر المغلق.

وقد نفت ريد بُل تلك الادعاءات، فيما أوضحت فيا بأنها لا تملك أي دليل على خرق من هذا النوع من قبل أي فريق.

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مع ذلك، فإن هذا ليس كافيًا لبراون الذي أشار بأنه ما تزال هنالك أسئلة عديدة دون إجابة حول المسألة برمتها، حيث دعا فيا لأن تتعمق أكثر في البحث عما ربما فعلته ريد بُل.

فقال: "أنا سعيد برؤية فيا تراقب الأمر وتبحث فيه. وأعتقد بأنه يجب أن يكون هنالك تحقيق معمّق، لإنه وإذا ما لمست السيارة من ناحية الأداء ضمن خط الحظائر المغلق، فإن هذا خرق كبير للقوانين، ويجب أن يكون له عواقب كبيرة".

وأضاف: "لمس السيارة بعد بدء فترة خط الحظائر المغلق هو أمر غير قانوني بشكل كبير. لذلك أعتقد بأنه على فيا أن تصل إلى لب المسألة: هل فعلوا ذلك أم لم يفعلوا؟".

وتابع: "كما أنه عندما ترى تعليقات بكلمات محسوبة بعناية مثل أنه لا يمكنك استخدام الجهاز والسيارة مجمعة بالكامل .. أعلم أن السيارة لا تكون دومًا مجمعة بالكامل. ومن ثم ترى فيا أنها بحاجة لوضع ختم على الجهاز. لماذا ستفعل ذلك إذا كان من غير الممكن الوصول إلى الجهاز؟ الشفافية مطلوبة في هذا العصر. وما تزال لدي أسئلة، ومن حديثي مع مدراء الفرق الآخرين، فما تزال لديهم تساؤلات كذلك والتي ليس لها إجابة حتى الآن".

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