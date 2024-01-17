مكلارين تحث الفورمولا واحد للنظر في المخاوف "الجدية" من تحالف ريد بُل/ألفا تاوري

كجزء من السعي لتحسين وضع فريقها الرديف ألفا تاوري (وإعادة تسميته)، قامت ريد بُل بإجراء تعديلاتٍ في إدارة الفريق وإعادة هيكلة تنظيمية كذلك.

وجزء من ذلك سيتضمن استعمال مزيد من قطع سيارة ريد بُل، بهدف تحسين تنافسية السيارة.

وعبّر براون عن قلقه من توسيع هذه العلاقة سابقاً، حيث يرى أنها مسألة تتطلب اهتماماً كاملاً من قبل مدراء البطولة.

حيث قال على هامش حدث الكشف عن كسوة سيارة مكلارين 2024: "المسألة أنني أود رؤية المزيد من التركيز على ذلك من ناحية القوانين التي ترسم العلاقة بين فريقين مملوكين لنفس الشركة".

وأكمل: "أعتقد أنها مسألة جدية حيال عدالة الرياضة، وبحق المتابعين كذلك. فتلك مسألة غير مسموحة في أية رياضة كبيرة أخرى".

واسترسل: "أودّ أن أرى المزيد من التركيز على هذه المسألة قبل أن تتغير الفورمولا واحد لتعود إلى ما كانت عليه في السابق، بعيدة تماماً عن التوازن مع تلاعب بالقوانين، لكن بمجموعة مختلفة هذه المرة من القوانين".

بالمقابل، عبّر براون عن قلقه من أن الوضع قد يزداد تعقيداً وسط شائعات بأن مركز عمليات ألفا تاوري بالكامل قد نُقل من إيطاليا إلى مكان أقرب لـ ريد بُل.

فقال: "علمت أن ألفا تاوري ستنتقل إلى المملكة المتحدة، ذلك سيفيد كلا الفريقين".

وأكمل: "لدينا فريقان بملكية مشتركة، وذلك مصدر قلق كبير لنا لناحية صحة الرياضة، ونزاهتها".

واختتم: "قد يحصل فريق ما على أفضلية غير عادلة، وذلك أمر بحاجة للدراسة وبشكل سريع".