مكلارين تحتجّ على نتيجة تصفيات النمسا بعد قرار عقوبة بياستري

احتجّت مكلارين على نتيجة التجارب التأهيليّة لجائزة النمسا الكبرى للفورمولا 1 بعد أن شعرت أنّ عقوبة أوسكار بياستري لقاء حدود المسار لم يكن من الممكن إثباتها بشكلٍ قاطع.

خسر بياستري مركزه الثالث على شبكة انطلاق سباق الأحد بعد أن اعتبرت "فيا" أنّه خرق حدود المسار في المنعطف السادس ضمن محاولته الأخيرة في القسم الثالث.

وبعد أن شكّك الأسترالي في خروجه عن المسار أم لا، فتحت مكلارين حوارًا مع "فيا" للحصول على فهمٍ أفضل للقرار، وطلبت تحديدًا رؤية دليلٍ واضحٍ على أنّ سيارة مكلارين كانت خارج الخطّ الأبيض الذي يُحدّد المسار.

لكن بعد أن قال أندريا ستيلا مدير فريق مكلارين أنّ "فيا" لم تكن قادرة على توفير صورٍ واضحة تؤكّد أنّ سيارة بياستري قد تجاوزت بشكلٍ كامل الخطّ الأبيض، قرّر الفريق التقدّم باحتجاجٍ رسمي.

وقال ستيلا: "لقد أطلقنا احتجاجًا، وتمّ تلقيه، لكن لم يتمّ اتّخاذ أيّة إجراءات بعد، لأنّنا نريد التمتّع بالقدرة على مواصلة هذا الحوار".

وأردف: "مقاربتنا للتسابق هي أنّنا لا نريد ما لا نستحقه. لكن عندما تكون العقوبة قاسية بهذا الشكل، فإنّه من مصلحة الرياضة، وليس من مصلحة مكلارين، أن تكون هناك حاجة للحصول على أدلّة واضحة".

وقال ستيلا أنّ الصور التي عُرضت على مكلارين والتي قالت "فيا" أنّها أشارت إلى أنّ بياستري كان خارج الخطّ لم تكن واضحة بما فيه الكفاية كي تكون الهيئة الحاكمة متأكّدة بشكلٍ قاطعٍ من خرق الأسترالي للقوانين.

وقال: "طالبنا بتوضيحات لأنّنا أردنا النظر في الدليل على خروج السيارة عن المسار بشكلٍ قاطع. لا يُمكنني القول أنّ شرط 'من دون مجالٍ للشك' قد تمّ الإيفاء به".

وأضاف: "هناك بعض المبادئ. أحدها أنّ النظام المستخدم بحاجة للتمتّع بجودة مناسبة، والثاني هو أنّ المنهجيّة المستخدمة مع سيارة يجب أن تُطبّق على جميع السيارات".

وأكمل: "لو استخدمت زاوية المروحيّة لسيارة، فإنّك تحتاج لاستخدام زاوية المروحيّة لجميع السيارات. عادة ما نكون داعمين للغاية لفيا. لكنّنا ندرك أيضًا أنّ الجميع يبذل كلّ ما في وسعه".