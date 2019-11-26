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مكلارين تحافظ على "تواضعها" بالرغم من موسم 2019 القوي

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مكلارين تحافظ على "تواضعها" بالرغم من موسم 2019 القوي
26-11-2019

أوضح أندرياس سيدل مدير فريق مكلارين أن العلامة البريطانية تحافظ على تواضعها مع الاقتراب من العطلة الشتوية بالرغم من الأداء الجيد للغاية خلال موسم 2019.

حسم فريق ووكينغ المركز الرابع ضمن ترتيب بطولة المصنعين مع منصة التتويج التي حققها كارلوس ساينز الابن في سباق جائزة البرازيل الكبرى.

وتسعى مكلارين نحو تحقيق المزيد من التقدم وتقليص الفارق خلف فرق الصدارة الثلاثة قبيل التغييرات الكبيرة التي ستشهدها قوانين الفورمولا واحد موسم 2021.

لكن مع سعي رينو نحو نفس الهدف وتراجعها في 2019 ضمن معركة فرق الوسط القوية، يعي سيدل تماماً كمية العمل التي تنتظر فريقه إن كان يودّ تحقيق أهدافه.

فقال: "لدينا أهداف كبيرة، وبالتأكيد على المدى المتوسط نودّ تقليص الفارق خلف فرق الصدارة والمنافسة على منصات التتويج والفوز بالسباقات مجدداً".

وأكمل: "في الوقت نفسه، نودّ البقاء واقعيين حيال ما يمكن تحقيقه في فترة عام واحد".

وتابع: "نكنّ الكثير من الاحترام لفرق الصدارة الثلاثة حيال العمل الذي يقومون به. لكن في الوقت نفسه، أضمنُ كذلك ضمن فريقنا الحفاظ على هذا الاحترام لكلّ فريق آخر على الساحة نخوض المنافسة ضده حالياً، لأن الجميع يبذل قصارى جهده نحو المزيد من التحسن عاماً تلو الآخر".

وأضاف: "كل هذه الفرق تمتلك طواقم عمل رائعة مع مواهب ممتازة. إنها رياضة معقدة جداً. لهذا السبب لا يمكنك التسليم بأي شيء مبكراً".

واسترسل: "من المهم الحفاظ على التواضع، العمل بصمت، وعدم الانجراف وراء الخطوات الجيدة التي حققتها العام الماضي أو الحالي. علينا مواصلة العمل ببساطة وضمان تحسننا كفريق".

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بالمقابل، أوضح سيدل أنه لا يوجد حلّ سحري يساعد مكلارين على التقدم إلى الصف الأول ما عدا التركيز ورفع المستوى.

فقال: "علينا تطوير سيارة أسرع، تحسين طرق عملنا وآليات التطوير. لا بد من وضع كل شيء في مكانه الصحيح خلال الأشهر والسنوات المقبلة، الأمر الذي أعتقد أنه هام".

واختتم: "بالتأكيد، تغييرات القوانين لموسم 2021 قادمة، وخاصة فيما يتعلق بحدود سقف الميزانيات، لكن هناك ثلاثة فرق في الصدارة موجودة ببساطة لأنها تقوم بعمل أفضل من غيرها. ولا وجود لحلّ سحري يضعنا بينها".

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