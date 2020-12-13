فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة البرتغال الكبرى
25 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
01 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة تركيا الكبرى
15 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
29 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة الصخير الكبرى
06 ديسمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
13 ديسمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
فورمولا 1 / جائزة أبوظبي الكبرى / أخبار عاجلة

مكلارين تُحافظ على المركز الثالث بعد إفلات ساينز من العقوبة في أبوظبي

المشاركات
التعليقات
مكلارين تُحافظ على المركز الثالث بعد إفلات ساينز من العقوبة في أبوظبي
من قبل:

تمّت تبرئة كارلوس ساينز الإبن على إثر التحقيق في قيادته البطيئة في خطّ الحظائر ضمن جائزة أبوظبي الكبرى، ما يسمح لمكلارين بالحفاظ على المركز الثالث في بطولة الصانعين.

مع توجّه السيارات إلى خطّ الحظائر في المراحل المبكّرة من سباق جائزة أبوظبي الكبرى نتيجة اعتماد نظام سيارة الأمان الافتراضيّة بعد توقّف سيارة سيرجيو بيريز على المسار، بدا أنّ ساينز يسير ببطء مفرط قبل مدخل خطّ الحظائر.

وبدا أنّ سرعته الضعيفة جاءت متعمّدة من أجل إعاقة لانس سترول سائق ريسينغ بوينت خلفه، ومحاولة منه لتفادي تعطيل نفسه كثيرًا ضمن توقّف مكلارين المزدوج.

اقرأ أيضاً:

وتمّ استدعاء السائقَين للتحقيق إثر نهاية السباق، لكن في ظلّ عدم تلقي ساينز لأيّ تعليمات بالإبطاء، لم تكن هناك أدلّة من بيانات السيارات تُظهر فعله لأيّ شيء خارج عن المألوف.

وأظهرت بيانات نظام القياس أنّ الإسباني كبح لفترة وكانت سرعته أقلّ من حدّ الـ 80 كلم/س عند مدخل خطّ الحظائر، قبل أن يعود للتسارع إلى ذلك المستوى. كما فعل سائقون آخرون، مثل سيباستيان فيتيل، ذات الأمر.

واعتُبر أنّ ساينز كان ضمن حدّ الـ 80 كلم/س طوال فترة عبوره بخطّ الحظائر ما عدا 5 ثوانٍ، ما كان يعني وصوله إلى حارة فريقه متأخّرًا بـ 0.6 ثانية بالمقارنة مع الوضع المثالي لو حافظ على سرعته الكاملة.

وبناءً على ذلك فقد حافظت مكلارين على مركزه الثالث في بطولة الصانعين، حيث قال أندرياس سيدل مدير الفريق أنّه لم يكن قلقًا للغاية مطلقًا إزاح الوضع كون ساينز لم يرتكب أيّ خطأ.

وقال حيال ذلك: "من الواضح أنّك تحتاج لمعرفة العقوبات المحتملة، حيث كان الفارق بينه وبين دانيال ريكاردو غير مقلق. فضلًا عن ذلك ومن جانبنا فإنّه لم يكن يستحقّ أيّ عقوبة".

ألبون يشعر بأنّه "فعل كلّ شيء" لإنقاذ مقعده في ريد بُل

المقال السابق

ألبون يشعر بأنّه "فعل كلّ شيء" لإنقاذ مقعده في ريد بُل
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة أبوظبي الكبرى
الكاتب مروان الوافي

الأكثر شعبية اليوم

فيرشتابن يختتم موسم 2020 بفوزه بسباق أبوظبي
فورمولا 1 فورمولا 1 / تقرير السباق

فيرشتابن يختتم موسم 2020 بفوزه بسباق أبوظبي

مكلارين تُحافظ على المركز الثالث بعد إفلات ساينز من العقوبة في أبوظبي
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

مكلارين تُحافظ على المركز الثالث بعد إفلات ساينز من العقوبة في أبوظبي

ألبون يشعر بأنّه "فعل كلّ شيء" لإنقاذ مقعده في ريد بُل
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ألبون يشعر بأنّه "فعل كلّ شيء" لإنقاذ مقعده في ريد بُل

هاميلتون: تبعات فيروس كورونا "أثّرت عليّ كثيرًا" في السباق
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هاميلتون: تبعات فيروس كورونا "أثّرت عليّ كثيرًا" في السباق

مواعيد عرض جائزة أبوظبي الكبرى 2020
فورمولا 1 فورمولا 1 / مدونة

مواعيد عرض جائزة أبوظبي الكبرى 2020

مرسيدس تعترف بخفضها لأداء محرّكاتها في أبوظبي بسبب مخاوف الموثوقيّة
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

مرسيدس تعترف بخفضها لأداء محرّكاتها في أبوظبي بسبب مخاوف الموثوقيّة

لوكلير يشرح خوذته الوداعيّة لفيتيل في أبوظبي
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

لوكلير يشرح خوذته الوداعيّة لفيتيل في أبوظبي

هورنر: ريد بُل ستنقل 60 بالمئة فقط من السيارة الحالية إلى 2021
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هورنر: ريد بُل ستنقل 60 بالمئة فقط من السيارة الحالية إلى 2021

أحدث الأخبار

مكلارين تُحافظ على المركز الثالث بعد إفلات ساينز من العقوبة في أبوظبي
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

مكلارين تُحافظ على المركز الثالث بعد إفلات ساينز من العقوبة في أبوظبي

ألبون يشعر بأنّه "فعل كلّ شيء" لإنقاذ مقعده في ريد بُل
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ألبون يشعر بأنّه "فعل كلّ شيء" لإنقاذ مقعده في ريد بُل

هاميلتون: تبعات فيروس كورونا "أثّرت عليّ كثيرًا" في السباق
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هاميلتون: تبعات فيروس كورونا "أثّرت عليّ كثيرًا" في السباق

فيرشتابن يختتم موسم 2020 بفوزه بسباق أبوظبي
فورمولا 1 فورمولا 1 / تقرير السباق

فيرشتابن يختتم موسم 2020 بفوزه بسباق أبوظبي

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

فيرشتابن يختتم موسم 2020 بفوزه بسباق أبوظبي

2
فورمولا 1

مكلارين تُحافظ على المركز الثالث بعد إفلات ساينز من العقوبة في أبوظبي

13دقيقة
3
فورمولا 1

ألبون يشعر بأنّه "فعل كلّ شيء" لإنقاذ مقعده في ريد بُل

28دقيقة
4
فورمولا 1

هاميلتون: تبعات فيروس كورونا "أثّرت عليّ كثيرًا" في السباق

5
فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة أبوظبي الكبرى 2020

أحدث الأخبار

مكلارين تُحافظ على المركز الثالث بعد إفلات ساينز من العقوبة في أبوظبي
فورمولا 1

مكلارين تُحافظ على المركز الثالث بعد إفلات ساينز من العقوبة في أبوظبي

ألبون يشعر بأنّه "فعل كلّ شيء" لإنقاذ مقعده في ريد بُل
فورمولا 1

ألبون يشعر بأنّه "فعل كلّ شيء" لإنقاذ مقعده في ريد بُل

هاميلتون: تبعات فيروس كورونا "أثّرت عليّ كثيرًا" في السباق
فورمولا 1

هاميلتون: تبعات فيروس كورونا "أثّرت عليّ كثيرًا" في السباق

فيرشتابن يختتم موسم 2020 بفوزه بسباق أبوظبي
فورمولا 1

فيرشتابن يختتم موسم 2020 بفوزه بسباق أبوظبي

تغطية مباشرة لسباق جائزة أبوظبي الكبرى 2020
فورمولا 1

تغطية مباشرة لسباق جائزة أبوظبي الكبرى 2020

أحدث ملفات الفيديو

شرح خطط العزل الحيوية في جائزة أبوظبي الكبرى 08:53
فورمولا 1
12-12-2020

شرح خطط العزل الحيوية في جائزة أبوظبي الكبرى

مراجعة لسباق جائزة الصخير الكبرى | مشاكل وقفات الصيانة 19:42
فورمولا 1
12-12-2020

مراجعة لسباق جائزة الصخير الكبرى | مشاكل وقفات الصيانة

دليل بيتروناس لحلبات الفورمولا واحد: ياس مارينا 02:25
فورمولا 1
10-12-2020

دليل بيتروناس لحلبات الفورمولا واحد: ياس مارينا

أجمل اللحظات من جائزة أبوظبي الكبرى 04:48
فورمولا 1
10-12-2020

أجمل اللحظات من جائزة أبوظبي الكبرى

كل ما تجب معرفته عن قوانين 2021 المحدثة 07:53
فورمولا 1
10-12-2020

كل ما تجب معرفته عن قوانين 2021 المحدثة

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.