سيجري فريق مكلارين أول اختبار لجناحه الخلفي الدوار خلال عطلة نهاية الأسبوع في جائزة المجر الكبرى، حيث سيدفع بحزمة تطوير كبيرة تهدف إلى تحسين تنافسية السيارة.

وكان الفريق قد حدد منذ فترة سباق بودابست باعتباره المحطة الرئيسية التالية لإضافة المزيد من الأداء إلى سيارة "إم.سي.إل40"، بعدما أقر بأن برنامج تطوير الانسيابية لديه تأخر بين شهرين وثلاثة أشهر مقارنة بمنافسيه.

وبعد أول حزمة تطوير رئيسية في ميامي ومونتريال، إلى جانب عدد من التحديثات الأصغر منذ ذلك الحين، ستشهد جائزة المجر تقديم أحدث تطويرات سيارة 2026، والتي ترتكز على أرضية جديدة بالكامل، إضافة إلى "مزيد من الأجزاء الانسيابية الأخرى".

"لدينا حزمة تطوير ستصل هذا الأسبوع، وفي موسم يشهد هذا القدر من التقارب فإن كل تحديث يمثل أهمية كبيرة، لذلك سيكون من الرائع جمع المزيد من البيانات لفهم كيفية أداء هذه الأجزاء خلال الحصص الحرة" قال راندي سينغ المدير التنفيذي للسباقات في مكلارين.

وأضاف: "هدفنا هو تحقيق أقصى استفادة من كل ما لدينا، والحفاظ على الزخم الإيجابي قبل العطلة الصيفية، ووضع أنفسنا في أقوى مركز ممكن للنصف الثاني من البطولة".

هذا وتسعى مكلارين إلى تعويض تأخرها في التطوير، بعدما استنزفت معركتها الطويلة على لقب السائقين في موسم 2025، إلى جانب تغيير نهجها في تطوير الانسيابية مع قوانين 2026.

وكان مدير الفريق أندريا ستيلا قد أوضح، متحدثًا عن خطة مكلارين لإضافة المزيد من الارتكازية وتحسين كفاءة السيارة، قائلًا: "تطور العمل داخل المصنع كان قويًا للغاية خلال الأشهر الماضية، وأثمر عن التحديثات التي قدمناها في ميامي، والآن ستصل دفعة جديدة من التحديثات في المجر، ثم دفعة أخرى بعد العطلة الصيفية".

وبدأت مكلارين الموسم بصورة جيدة، لكنها لم تتمكن من مجاراة مرسيدس المهيمنة، في حين قدمت فيراري سلسلة قوية من التحديثات وضعت شارل لوكلير ولويس هاميلتون في موقع المنافسة على الفوز بالسباقات، كما نجحت ريد بُل في تحسين أداء سيارة "آر.بي22" بشكل ملحوظ. ولهذا السبب يرى الفريق أن حزمة التطوير الجديدة جاءت في توقيتها المناسب.

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مكلارين تختبر جناح "ماكارينا" بعد تأجيل ظهوره في النمسا

ستدفع مكلارين أيضًا بنسختها الخاصة من الجناح الخلفي الدوار المعروف باسم "ماكارينا"، بعدما قررت عدم اختباره في جائزة النمسا الكبرى.

وبعد أن قدمت فيراري هذا المفهوم لأول مرة خلال اختبارات ما قبل الموسم، والذي يعتمد على دوران العنصر الرئيسي للجناح الخلفي بزاوية 180 درجة عند تفعيل وضع الخط المستقيم، بدأت مكلارين العمل على تطوير نسختها الخاصة.

وكان الفريق البريطاني يخطط لاختبار الجناح خلال التجارب الأولى في النمسا، لكنه واجه مشاكل داخل المرآب دفعته إلى إعادة الجناح إلى المصنع لإجراء المزيد من الضبط والتحسين.

وبعد استكمال أعمال التطوير، سيظهر الجناح للمرة الأولى في التجارب الحرة الأولى بالمجر، قبل إزالته مجددًا لبقية عطلة نهاية الأسبوع.

وأكدت مكلارين أن الجناح الخلفي "لن يدخل حيز الاستخدام الكامل في سباق المجر أو السباق التالي في هولندا"، لكن إذا أثبت الاختبار نجاحه فقد يظهر لاحقًا على الحلبات التي تتطلب مقاومة هوائية منخفضة مثل مونزا أو باكو.

وأظهرت تجربة ريد بُل مع جناح "ماكارينا" الخاص بها حجم التحديات المتعلقة بالموثوقية والسلامة، خاصة فيما يتعلق بآلية إغلاق الجناح وإعادة توجيه تدفق الهواء، إذ تعرض ماكس فيرستابن لانزلاقين خطيرين في سبيلبرغ وسيلفرستون.

ولهذا السبب أزالت ريد بُل الجناح في جائزة بلجيكا الكبرى، لكنها تعتزم اختبار نسخة مطورة منه بدءًا من جائزة المجر.