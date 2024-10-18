مكلارين تُجري تعديلات إضافيّة على "ميني دي آر اس" في أوستن

أوضحت مكلارين أنّها أجرت الآن تعديلات على طيف أجنحتها الخلفيّة قبيل جائزة الولايات المتّحدة الكبرى على خلفيّة جدل "ميني دي آر اس" الأخير.

وجدت الحظيرة البريطانيّة نفسها وسط جدلٍ على إثر جائزة أذربيجان الكبرى بعد أن أظهرت مقاطع الفيديو مرونة جناحها الخلفي.

وكانت طريقة دوران المكوّن العلويّ للجناح الخلفي مع تزايد السرعة تسمح باتّساع الفجوة لتُحاكي نظام "دي آر اس" مصغّر.

وفي حين أنّ الجناح اجتاز كلّ الاختبارات الثابتة التي يُجريها الاتّحاد الدولي، فإنّ سلوك الجناح تسبّب في الكثير من المحادثات بين الهيئة الحاكمة ومكلارين.

وكجزء من تلك المحادثات، قالت مكلارين أنّها وافقت في النهاية على مراجعة جناحها منخفض الارتكازيّة الذي استخدمته في باكو لضمان عدم مرونته بشكلٍ كبير في المستقبل. ومن المرجّح أن يعود ذلك الجناح في جولة لاس فيغاس.

لكن قبيل جولة أوستن نهاية هذا الأسبوع، عادت المسألة لتطفو على السطح مجدّدًا في ظلّ انتشار شائعات بأنّ "فيا" طلبت من الفرق إجراء المزيد من التغييرات.

ونفت الحظيرة البريطانيّة ذلك، لكنّها اعترفت بأنّه كجزء من حوارها المستمرّ مع "فيا"، فقد تمّ الاتّفاق على إجراء التغييرات على طيف الأجنحة الخلفيّة الكامل للفريق، بما في ذلك الجناح المستخدم في أوستن.

ويُتفهّم أنّ ذلك شمل تغييرات على المكوّن العلوي لمنع مرونته، إلى جانب تقليص فجوة الفتحة.

وقال متحدّثٌ باسم فريق مكلارين: "مثلما ذكرنا سابقًا، عرضت مكلارين بشكلٍ استباقي إجراء بعض التعديلات الطفيفة على جناحنا الخلفي المستخدم في أذربيجان".

وأضاف: "أجرينا بعض التعديلات الطفيفة على كلّ أجنحتنا الخلفيّة منذ باكو بدرجات متفاوتة لضمان عدم وجود أيّة مشاكل في هذه المنطقة".

الجناح الخلفي لسيارة فيراري اس.اف-24 في الولايات المتحدة الصورة من قبل: جورجيو بيولا

وتأتي التغييرات التي أدخلتها مكلارين على أجنحتها الخلفيّة ضمن عطلة نهاية أسبوع واصلت فيها "فيا" مقاربتها الصارمة لمراقبة مرونة الأجنحة الخلفيّة.

ومثلما شوهد في خطّ الحظائر، فإنّ الفرق زوّدت أجنحتها الآن بنقاط معياريّة أكثر في أقسام مختلفة من الأجنحة الخلفيّة، حيث تستخدمها "فيا" لتقييم مدى مرونة الأجنحة.

وتعمل تلك النقاط كمعيار، وذلك كي تتمّ ملاحظة المرونة بسهولة في مقاطع الفيديو.

ويُتفهّم أنّ كاميرات بجودة أعلى سيُشرع في استخدامها بالنسبة لتلك الموجّهة إلى القسم الخلفي من أجل تعزيز الثقة في النتائج وتوفير التفاصيل الضروريّة.

ويُتفهّم أنّ هذا يُعدّ تطوّرًا من المقاربة السابقة التي انطلقت في جائزة بلجيكا الكبرى.

لكن من الجدير بالذكر أنّ مقاطع الفيديو التي يتمّ التقاطها لا يُمكن استخدامها كوسيلة لمعاقبة الفريق.

عوضًا عن ذلك ستكون هذه طريقة للسماح لـ "فيا" بالحصول على فهمٍ أفضل لكيفيّة عمل الأجنحة ومرونتها من أجل إمّا تغيير قوانين الجيل الحالي من السيارات أو تحسين القوانين المستقبليّة.