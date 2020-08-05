براون: مكلارين تجاوزت "المحنة" الصعبة

أوضح الفريق المتمركز في ووكينغ حاجته لتأمين تمويل إضافي من أجل المرور من تلك الأزمة، كما أعلن كذلك تقليل عدد الموظفين على كافة المستويات للمساعدة في ذلك.

وقد نجح الفريق في يونيو/حزيران الماضي في اقتراض حزمة مالية من بنلك البحرين الوطني، بالإضافة إلى الدخول في صفقات رعاية متعددة خلال الأسابيع الأخيرة، والتي تضمّنت تجديد الاتفاق مع "غولف أويل"، شركة بترول الخليج التي سبق وشاركت الفريق بين 1968 و1973.

وأبدى براون تفاؤله حيال الأهداف التجارية للفريق، حيث أصرّ على أنّه سيتم الانتهاء من مزيد من الصفقات.

"أعتقد بأننا بتنا ضمن وضع جيّد الآن. الأخبار السيئة أصبحت وراءنا، فيما يتعلّق بكل الأمور التي تبلورت لما واجهناه خلال الأشهر القليلة الماضية. نحن في موقع صحي من الناحية المالية" قال براون.

وأضاف: "أعتقد بأنّنا نستفيد من استلام زمام المبادرة في ظل حدّة الوضع والأزمة التي تسبب بها فيروس كورونا، لذلك اتجهنا مباشرة نحو المشاكل لمحاولة معالجتها سريعًا، حيث أعتقد بأنّنا طوينا صفحة المشاكل التجارية".

وتابع: "لقد أعلنا لتونا عن الشراكة مع غولف أويل وأيكونيكس، ولدينا كذلك بعض الإعلانات القادمة في الطريق، لذلك فإنّنا الآن في الموقع الذي نريده تحديدًا".

وأردف: "أعتقد بأنّنا ضمن نموذج تجاري أفضل لحقبة ما بعد كوفيد بالنسبة للفورمولا واحد وبالنسبة لرحلة مكلارين التالية في البطولة. روحنا المعنوية مرتفعة للغاية".

وقد أصرّ براون على أنّ عقود الرعاية الأخيرة تمثّل عوائد كبيرة، حيث قال بأنّ الشركات ما تزال تريد القيام بأعمال تجارية.

فقال: "كل الصفقات التي أعلنا عنها حقيقية، هامة، وتحظى بالحجم المناسب بالمقارنة مع حجم الاتفاقات".

واختتم: "لدينا خطتنا، ونحن ملتزمون بها. أعتقد بأنّ صفقات الرعاية دومًا ما تكون صعبة، حتى ضمن أفضل الأوقات. لكنني أرى بأنّ الأوضاع العام المُقبل ستكون أكثر سلاسة".