مكلارين تتوقع "مستقبلاً ناجحاً" من الناحية التجارية للفورمولا واحد

شهدت الفورمولا واحد زيادة عالمية في معدلات المشاهدة خلف شاشات التلفزة الموسم الماضي، ساهم بذلك المسلسل الوثائقي على شبكة نتفليكس "قُد للنجاة" إضافة إلى معركة اللقب المشتعلة بين ماكس فيرشتابن ولويس هاميلتون.

وقبيل موسم 2022، أعلن عدد من الفرق عن عقود رعاية كبيرة من بينها شركات ذات صلة بالتقنيات وأخرى بالعملات الرقمية.

وأضافت مكلارين بدورها شركاء جدداً مؤخراً، ما دفع براون إلى الثناء على الحقبة المالية الجيدة للفورمولا واحد.

فقال: "الفورمولا واحد في موقع مالي قوي جداً من الناحية التجارية".

وأكمل: "لدينا عدد كبير من السباقات إضافة إلى طلب كبير متزايد على المشاهدات التلفزيونية، الرقمية وشبكة نتفليكس".

واسترسل: "هناك الكثير من الشركات التي دخلت شراكة معنا. رأينا الكثير من قصص النجاح. لدينا أكثر من 45 شريكاً ما بين سيارتنا والترخيصات الخاصة بنا إضافة إلى انضمام الكثيرين العام الماضي، بعضٌ من أهم شركات العالم".

واستكمل: "أعتقد أن أمامنا مستقبلاً ناجحاً حقاً للفورمولا واحد".

زاك براون، المدير التنفيذي لدى مكلارين تصوير: صور موتورسبورت

أعلنت ريد بُل في وقت سابق أنها توصلت لشراكة مع أوراكل، عملاق التقنيات الأمريكي بقيمة تقدر بـ 100 مليون دولار أمريكي، إضافة إلى صفقة منفصلة مع "بايبت" تقدر قيمتها بـ 50 مليون دولار أمريكي.

وحين سُئِل عن رأيه بمدى قوة الوضع التجاري للبطولة بعد هذه الصفقات، أشار براون إلى أنها تعزز بشكل كبير من ذلك.

فقال: "تواجد هذه العلامات التجارية الكبيرة لهو أمر رائع للغاية بالنسبة للبطولة".

وأكمل: "من الواضح أنها استثمارات كبيرة، وذلك أمر إيجابي".

واختتم: "أعتقد أن كل ذلك يصب في مصلحتنا جميعاً".